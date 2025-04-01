В Украине обновили правила выплат украинским военным: кто теперь получит 1 млн гривен

Служащие Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины в возрасте до 24 лет смогут рассчитывать на выплату миллиона гривен за военную службу. Ранее компенсацию гарантировали только военнослужащим Вооруженных сил Украины.

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Как сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующие изменения в правительственное постановление были внесены 1 апреля. Это позволило расширить действие экспериментального проекта "Контракт 18-24" по повышению мотивации молодежи к военной службе.

Таким образом, если раньше выплату гарантировали только контрактникам за службу в ВСУ, то теперь действие постановления распространяется на Национальную гвардию и Госпогранслужбу. Такое денежное вознаграждение является разовым и выплачивается военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава ВСУ, которые:

были приняты или призваны на службу во время военного положения (с 24 февраля 2022 года) до достижения ими 25-летнего возраста;

отслужили в боевых условиях не менее шести месяцев (если этот срок меньше, вознаграждение выплачивается пропорционально времени прохождения службы из расчета 1/6 от 1 млн грн за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях);

(если этот срок меньше, вознаграждение выплачивается пропорционально времени прохождения службы из расчета 1/6 от 1 млн грн за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях); принимали непосредственное участие в боевых действиях на временно оккупированных территориях, в серой зоне или на территории государства-агрессора.

Как уже сообщалось, вознаграждение выдается на основании:

выписок из послужных списков, копий учетно-послужных карт, справок о прохождении военной службы (трудовой деятельности);

копий послужных карт;

справок, оформленных по форме, приведенной в решении министра обороны, в том числе с мест предыдущей службы, о непосредственном участии указанных военных в боевых действиях в районах их ведения, отсутствии (наличии) случаев привлечения к ответственности и других особых обстоятельств.

Кроме того, правительство изменило подход к определению должностей. Отныне Генеральный штаб ВСУ, Нацгвардия и Госпогранслужба будут самостоятельно утверждать перечень штатных позиций для военнослужащих в возрасте 18-25 лет, подписывающих контракт. Также Кабмин упростил прохождение медосмотра, в частности процедуру обследования у психиатра.

Также OBOZ.UA сообщал, что Министерство обороны ожидает появления других финансовых стимулов для защитников. В частности, в 2025 году военнослужащие, которые получили травмы во время несения службы, будут получать "пакет раненого".

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