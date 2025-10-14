Зеленский лишил Царева гражданства Украины: где сейчас бывший соратник Януковича и чем он 'отличился'

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства Олега Царева – бывшего бизнесмена и пророссийского политика. В Украине его признали предателем и коллаборационистом.

Видео дня

Об этом сообщает телемарафон "Единые новости" со ссылкой на источники в Офисе президента. Царев длительное время вел антиукраинскую деятельность и поддерживал пророссийские нарративы.

Будучи депутатом, он голосовал за скандальные "Харьковские соглашения", которые позволяли Черноморскому флоту России оставаться в Севастополе до 2042 года, а также за закон "Об основах государственной языковой политики", который укреплял статус русского языка. Кроме того, политик поддерживал так называемые "диктаторские законы", критиковал День Конституции Украины и выступал за силовой разгон Евромайдана.

В 2014 году Царев пытался возглавить "Юго-Восточное движение", поддерживал псевдореспублики "Л/ДНР" и стал "спикером парламента Новороссии", призывая к нарушению территориальной целостности Украины и свержению конституционного строя. За это против него открывали уголовные дела, а впоследствии политика заочно приговорили к 12 годам заключения.

В 2022 году россияне планировали назначить его главой оккупационного правительства в Киеве, но эти планы сорвались. После начала полномасштабного вторжения СБУ установила его сотрудничество с оккупантами, а в 2023 году ему сообщили о подозрении в государственной измене и финансировании российской Росгвардии, за что назначили заочный срок 8 лет заключения. Также СБУ арестовала его недвижимость в Днепре, Киевской области и в Крыму на общую сумму более 460 млн грн.

Несмотря на судебные решения и уголовные производства, Царев продолжает антиукраинскую деятельность. Он ведет свой телеграм-канал и появляется на пропагандистских медиаресурсах, распространяя пророссийские нарративы. Решение Зеленского окончательно лишило Царева украинского гражданства, подтвердив его статус предателя и коллаборанта.

Напомним, 27 октября прошлого года пропагандисты сообщили о покушении на Царева: неизвестный якобы стрелял в предателя прямо в его доме. Проживает Царев на территории того самого санатория, за охрану которого он платил Росгвардии.

Впоследствии появилась информация о том, что за покушением на предателя Царева могла стоять СБУ.

31 октября в России заявили, что задержали подозреваемого в покушении – жителя временно оккупированной Ялты, который "по заданию СБУ" организовал слежку за ним. Также, уверяют в РФ, задержанный якобы "оборудовал тайник со средствами поражения".

А 7 ноября публике продемонстрировали самого Царева. Предатель после "покушения" похвастался поддержкой и вспомнил Украину.