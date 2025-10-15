Миллионы украинцев получают мизерные пенсии: как изменились выплаты

За год доля пенсионеров, получающих от государства самые низкие выплаты (до 3 тысяч гривен), в Украине снизилась практически в семь раз – с 25,79% до 3,66%. В целом пенсии получают 10 млн украинцев, а размер средней выплаты составляет 6436 гривен.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ). По подсчетам сотрудников учреждения, по состоянию на 1 октября в Украине насчитывается 2,8 млн работающих пенсионеров, которые получают в среднем от государства 7069 грн.

Какие пенсии получают в Украине

В 2025 году доходы большинства пенсионеров существенно выросли. Об этом свидетельствует увеличение доли пенсий в средних и высоких категориях:

до 3000 грн – 3,66% (в 2024 году – 25,79%);

– 3,66% (в 2024 году – 25,79%); от 3001 до 4000 грн – 31,57% (в 2024 году – 17,35%);

– 31,57% (в 2024 году – 17,35%); от 4001 до 5000 грн – 20,58% (в 2024 году – 18,59%);

– 20,58% (в 2024 году – 18,59%); от 5001 до 10 000 грн – 29,14% (в 2024 году – 25,57%);

– 29,14% (в 2024 году – 25,57%); более 10 000 грн – 15,05% (в 2024 году – 12,70%).

Категории пенсионеров

Согласно информации от ПФУ, подавляющее большинство пенсионных выплат в Украине формируется по стандартным категориям. То есть специальные выплаты составляют лишь незначительную долю. В общем, выплаты ПФУ делятся по:

возрасту – 73,05%;

– 73,05%; инвалидностью – 14,55%;

– 14,55%; в случае потери кормильца – 6,76%;

– 6,76%; выслугу лет – 5,09%;

– 5,09%; социальные пенсии – 0,52%;

– 0,52%; пожизненное содержание судей – 0,04%.

Кому доплачивают 20% к пенсии

Украинцы, проживающие в горных населенных пунктах Закарпатья, Ивано-Франковской, Львовской и Буковины, имеют право на 20% надбавку к пенсии. Чтобы ее получить, нужно обратиться в Пенсионный фонд с подтверждением проживания в горном селе или городке.

Такая доплата призвана частично компенсировать повышенные расходы и сложности, с которыми сталкиваются жители высокогорья, где там труднее добраться до больниц, магазинов, учебных заведений, а также сложнее обеспечить транспортное сообщение и доступ к государственным услугам. Надбавку получают граждане, которые:

фактически проживают в горном населенном пункте не менее шести месяцев подряд ;

; не имеют другого места получения пенсии ;

; не выезжают за пределы Украины более чем на 60 дней (исключения – командировки, лечение или обучение).

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно проживают за границей или на временно оккупированных территориях, должны ежегодно до 31 декабря проходить физическую идентификацию. Теперь это можно сделать онлайн через видеоконференцсвязь на веб-портале Пенсионного фонда, заполнив заявку и прикрепив необходимые документы.

