Миллионы украинцев получают мизерные пенсии: как изменились выплаты
За год доля пенсионеров, получающих от государства самые низкие выплаты (до 3 тысяч гривен), в Украине снизилась практически в семь раз – с 25,79% до 3,66%. В целом пенсии получают 10 млн украинцев, а размер средней выплаты составляет 6436 гривен.
Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ). По подсчетам сотрудников учреждения, по состоянию на 1 октября в Украине насчитывается 2,8 млн работающих пенсионеров, которые получают в среднем от государства 7069 грн.
Какие пенсии получают в Украине
В 2025 году доходы большинства пенсионеров существенно выросли. Об этом свидетельствует увеличение доли пенсий в средних и высоких категориях:
- до 3000 грн – 3,66% (в 2024 году – 25,79%);
- от 3001 до 4000 грн – 31,57% (в 2024 году – 17,35%);
- от 4001 до 5000 грн – 20,58% (в 2024 году – 18,59%);
- от 5001 до 10 000 грн – 29,14% (в 2024 году – 25,57%);
- более 10 000 грн – 15,05% (в 2024 году – 12,70%).
Категории пенсионеров
Согласно информации от ПФУ, подавляющее большинство пенсионных выплат в Украине формируется по стандартным категориям. То есть специальные выплаты составляют лишь незначительную долю. В общем, выплаты ПФУ делятся по:
- возрасту – 73,05%;
- инвалидностью – 14,55%;
- в случае потери кормильца – 6,76%;
- выслугу лет – 5,09%;
- социальные пенсии – 0,52%;
- пожизненное содержание судей – 0,04%.
Кому доплачивают 20% к пенсии
Украинцы, проживающие в горных населенных пунктах Закарпатья, Ивано-Франковской, Львовской и Буковины, имеют право на 20% надбавку к пенсии. Чтобы ее получить, нужно обратиться в Пенсионный фонд с подтверждением проживания в горном селе или городке.
Такая доплата призвана частично компенсировать повышенные расходы и сложности, с которыми сталкиваются жители высокогорья, где там труднее добраться до больниц, магазинов, учебных заведений, а также сложнее обеспечить транспортное сообщение и доступ к государственным услугам. Надбавку получают граждане, которые:
- фактически проживают в горном населенном пункте не менее шести месяцев подряд;
- не имеют другого места получения пенсии;
- не выезжают за пределы Украины более чем на 60 дней (исключения – командировки, лечение или обучение).
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно проживают за границей или на временно оккупированных территориях, должны ежегодно до 31 декабря проходить физическую идентификацию. Теперь это можно сделать онлайн через видеоконференцсвязь на веб-портале Пенсионного фонда, заполнив заявку и прикрепив необходимые документы.
