Украинцы могут потерять свою пенсию, если не сделают это: кому следует обратиться в ПФУ
В Украине пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно проживают за рубежом или на временно оккупированных территориях, должны проходить физическую идентификацию ежегодно до 31 декабря. Теперь это можно сделать онлайн через видеоконференцсвязь на веб-портале Пенсионного фонда, заполнив заявку и прикрепив необходимые документы.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Отныне пенсионерам не нужно физически приезжать в отделения фонда для прохождения ежегодной идентификации.
Кто должен проходить идентификацию
Для продолжения пенсионных и страховых выплат ежегодно до 31 декабря все получатели, проживающие за пределами Украины или на временно оккупированных территориях, должны пройти физическую идентификацию. Отмечается, что это требование является обязательным и позволяет фонду подтвердить актуальность данных о получателях выплат, что предотвращает возможные ошибки и задержки в начислении средств.
Как это работает
Процесс прохождения идентификации стал проще благодаря веб-порталу электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого пользователям предлагается воспользоваться вкладкой "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи" и заполнить онлайн-форму. Сервис позволяет:
- сообщать о временном проживании за пределами Украины;
- выбирать удобное приложение для проведения видеоконференции (Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom);
- указывать потребность в дополнительных услугах, таких как переводчик жестового языка, физическое сопровождение персонального ассистента или помощника;
- прикреплять необходимые документы (паспорт, пенсионное удостоверение, справку о присвоении идентификационного номера, свидетельство о рождении, трудовую книжку и т.д.).
Получатели, проживающие на временно оккупированных территориях, также могут воспользоваться сервисом, однако при заполнении заявления они не указывают отметку о проживании за пределами Украины. Чтобы записаться на видеоидентификацию через веб-портал Пенсионного фонда, нужно выполнить несколько простых шагов:
- перейти на портал и выбрать вкладку "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи";
- ознакомиться с информацией о категориях получателей и нажать "Продолжить", если вы принадлежите к одной из них;
- заполнить форму, указав обязательные данные:
- личные данные;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- адрес электронной почты и номер телефона для обратной связи;
- выбрать способ проведения видеоидентификации;
- при необходимости указать дополнительные услуги;
- при временном проживании за пределами Украины проставить соответствующую отметку;
- дать согласие на получение сообщений по электронной почте.
- прикрепить необходимые документы (размер одного файла до 1 Мб);
- подать заявление и ожидать письмо с датой и временем видеоконференции, которое поступит на электронную почту.
Благодаря внедрению видеоидентификации ПФУ упростил доступ к выплатам для граждан, находящихся в сложных условиях, позволил избежать лишних поездок и сократил бюрократические процедуры. Пользователи могут самостоятельно выбрать удобное приложение для видеосвязи и отправить все необходимые документы онлайн.
