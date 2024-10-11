В Украине можно получить шесть пенсий авансом: что для этого нужно сделать

В Украине в отдельных случаях пенсионеры имеют право получить сразу шесть пенсий авансом. Речь идет о тех, кто собирается уехать за границу на постоянное место жительства.

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Как говорится в публикации ПФУ, согласно статье 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено, что в случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу пенсия, назначенная в Украине, выплачивается за шесть месяцев до выезда по заявлению пенсионера, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета, по месту жительства.

Гражданам, которые планируют выехать за границу, необходимо обратиться лично в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по месту своего постоянного проживания и предоставить:

заявление (установленного образца);

паспорт гражданина Украины для выезда за границу с соответствующей записью о выезде на постоянное место жительства за границу, либо паспортный документ иностранца, либо документ, удостоверяющий личность без гражданства (п. 2.25 Порядка представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", утвержденного постановлением Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1 (с изменениями);

справку о снятии с регистрации места жительства в Украине.

Денежная помощь при выезде пенсионера на постоянное место жительства за границу выплачивается органами Пенсионного фонда путем зачисления на текущий счет получателя в уполномоченном банке.

Отметим, в Украине 10,8 млн вкладчиков (это 39% экономически активного населения, остальные работают в тени или не работают вовсе). По последним данным ПФУ, средняя зарплата, с которой платят взносы, составляет 15 433 грн (это информация еще за март). А количество пенсионеров на июнь – 10,26 млн. Единый социальный взнос составляет 22% зарплаты. Большинство этой суммы (но не вся) уходит на пенсии. Однако даже если представить, что все 22% будут тратить на финансирование Пенсионного фонда, хватит на среднюю пенсию в размере всего 3,5 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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