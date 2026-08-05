В Украине может появиться новый штраф: за что придется заплатить 51 тыс. грн
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В Украине предлагают ужесточить наказание за финансовые преступления. В частности, для "дропов", их вербовщиков и организаторов таких схем может быть введена уголовная ответственность – штрафы от 5 до 51 тыс. грн или даже лишение свободы на срок до 6 лет.
Как сообщили в украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА, соответствующий законопроект уже подготовлен в киберполиции. Он заключается в дополнении статьи 200 Уголовного кодекса Украины (УКУ) – "Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления".
Какая ответственность предусмотрена
Законопроект впервые дифференцирует наказание в зависимости от роли участника в преступной схеме:
Для "дропов" ("денежных мулов")
За сознательную передачу реквизитов или доступа к банковскому приложению/SIM-карте грозит штраф в размере 300-1000 необлагаемых минимумов (5-17 тыс. грн по состоянию на 2026 год). Важным условием является факт осознания незаконности действий, который будет доказыватьсь перепиской, фактом получения денег на карту, объявлениями о "подработке" и т. п.
Для "дроповодов" (вербовщиков и организаторов сбора карт)
- Скупка или организация открытия счетов будет наказываться штрафом от 17 000 до 51 000 грн или ограничением свободы на срок до 2 лет.
- За повторное преступление или по предварительному сговору группой лиц – до 3 лет ограничения или лишения свободы.
Для организованных преступных групп
Самое суровое наказание предусмотрено для членов ОПГ – от 3 до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Что еще хотят изменить
Чтобы избежать разброса материалов между различными органами, дела о "дропах" будет расследовать тот же следователь, который ведет основное производство по делу о мошенничестве.
Кроме того, будут уточнены положения УК Украины относительно платежных документов – ответственность будет распространяться не только на подделку, но и на их фальсификацию.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что схемы с участием "дроп-"ФОПов" уже не первый год пользуются популярностью в Украине. Сколько платят "денежным мулам", где их ищут "дроповоды" и какими проблемами это грозит, читайте в материале на нашем сайте.
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