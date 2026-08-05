В Украине может появиться новый штраф: за что придется заплатить 51 тыс. грн

В Украине предлагают ужесточить наказание за финансовые преступления. В частности, для "дропов", их вербовщиков и организаторов таких схем может быть введена уголовная ответственность – штрафы от 5 до 51 тыс. грн или даже лишение свободы на срок до 6 лет.

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Как сообщили в украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА, соответствующий законопроект уже подготовлен в киберполиции. Он заключается в дополнении статьи 200 Уголовного кодекса Украины (УКУ) – "Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления".

Какая ответственность предусмотрена

Законопроект впервые дифференцирует наказание в зависимости от роли участника в преступной схеме:

Для "дропов" ("денежных мулов")

За сознательную передачу реквизитов или доступа к банковскому приложению/SIM-карте грозит штраф в размере 300-1000 необлагаемых минимумов (5-17 тыс. грн по состоянию на 2026 год). Важным условием является факт осознания незаконности действий, который будет доказыватьсь перепиской, фактом получения денег на карту, объявлениями о "подработке" и т. п.

"Дропы" – это лица, которые за денежное вознаграждение или в результате обмана предоставляют преступникам свои банковские карты, счета, электронные кошельки или доступ к онлайн-банкингу. Через эти счета мошенники выводят и "отмывают" средства, полученные преступным путем.

Для "дроповодов" (вербовщиков и организаторов сбора карт)

Скупка или организация открытия счетов будет наказываться штрафом от 17 000 до 51 000 грн или ограничением свободы на срок до 2 лет .

или ограничением свободы на срок . За повторное преступление или по предварительному сговору группой лиц – до 3 лет ограничения или лишения свободы.

Для организованных преступных групп

Самое суровое наказание предусмотрено для членов ОПГ – от 3 до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что еще хотят изменить

Чтобы избежать разброса материалов между различными органами, дела о "дропах" будет расследовать тот же следователь, который ведет основное производство по делу о мошенничестве.

Кроме того, будут уточнены положения УК Украины относительно платежных документов – ответственность будет распространяться не только на подделку, но и на их фальсификацию.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что схемы с участием "дроп-"ФОПов" уже не первый год пользуются популярностью в Украине. Сколько платят "денежным мулам", где их ищут "дроповоды" и какими проблемами это грозит, читайте в материале на нашем сайте.

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