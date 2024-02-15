В Украине мошенники получали деньги на дроны для ВСУ: две женщины обманули почти 100 волонтеров

В Украине две женщины организовали преступную группу и обманули 92 человека, которые хотели купить дроны для ВСУ. Мошенницы получили более 45 млн грн под предлогом продаж техники.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции на официальной странице в Telegram. Так, 92 потерпевших перечислили мошенникам более 45 миллионов гривен.

"Среди обманутых – граждане из всех регионов Украины всех возрастов и профессий, которых объединило желание помочь украинским военным", – пояснили в ведомстве. В схеме участвовали и другие лица.

Организовали преступную схему две женщины, которые и раньше использовали чрезвычайные ситуации в стране для обмана граждан. Так, в период блекаутов они продали и не поставили 40 старлинков. По данным производства в 2023 году следователи Нацполиции уже объявили им о подозрениях и направили обвинительные акты в суд.

После этого злоумышленницы не поставили более 600 дронов разного типа для нужд Вооруженных сил Украины. В феврале этого года оперативники Департамента уголовного розыска и следователи Нацполиции провели 7 обысков по месту жительства фигурантов на территории Киева, Одесской и Волынской областей.

Кроме того, имущество подозреваемых стоимостью свыше 4,5 миллиона гривен и 28,6 миллиона гривен на банковских счетах привлеченных к схеме предприятий были арестованы.

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