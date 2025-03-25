В Украине могут резко увеличить пенсии и стипендии: кто сможет получать доплату

Пенсионерам и студентам могут назначить доплаты к выплатам от государства. Если они проживают, работают или учатся в горной местности, они будут получать до 20% более высокие пенсии и стипендии.

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Такая норма прописана в законопроекте №12300, разработанном группой народных депутатов из фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и внефракционных во главе с Павлом Фроловым. Они предлагают внести изменения в статью 5 Закона Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине" для защиты прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

"Целью законопроекта является обеспечение доступа внутренне перемещенных лиц к социальным гарантиям и льготам, установленным Законом Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине", независимо от задекларированного или зарегистрированного места их жительства (пребывания)", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что в населенных пунктах со статусом горных в Украине проживает 130,7 тысячи внутренне перемещенных лиц. Такие населенные пункты расположены в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской областях и Закарпатье.

Право на доплаты имеют только граждане, постоянно проживающие в горной местности. Но авторы законопроекта хотят, чтобы доплаты к пенсиям и стипендиям имели и ВПЛ, которые будут непрерывно проживать, работать или обучать по дневной форме в горных населенных пунктах не менее 6 месяцев.

"Такая ситуация нивелирует принцип правовой определенности и делает невозможным беспрепятственный доступ внутренне перемещенных лиц к реализации своих прав на надлежащую социальную защиту по сравнению с гражданами Украины, имеющими зарегистрированное место жительства в горной местности. Следовательно, законодательное регулирование порядка получения внутренне перемещенными лицами статуса лица, проживающего и работающего (обучающегося) на территории населенного ной записке.

25 марта законопроект был рекомендован к принятию в целом Комитетом по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине изменили порядок назначения и выплаты компенсации за коммунальные услуги и временное проживание внутриперемещенных лиц (ВПЛ). Теперь за это будет отвечать Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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