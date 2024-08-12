Иностранцы активно открывают бизнес в Украине во время войны: в каких городах больше всего

С начала полномасштабной войны в Украине граждане из 101 страны мира основали более 3 тысяч компаний, больше всего из них в Киеве. Активнее всего бизнес в Украине открывают граждане Турции, Узбекистана и Польши.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабота. Граждане Турции основали 396 компаний, что составляет 12,9% от общего количества новых предприятий с иностранными собственниками. Узбекистан занимает второе место с 312 компаниями (10,1%), а Польша – третье, с 224 компаниями (7,3%).

Это распределение отражает геополитические и экономические связи между Украиной и этими странами, а также их интересы на украинском рынке. Турецкие и узбекские предприниматели, в частности давно сотрудничают с Украиной, используя ее как важный рынок для расширения своей деятельности в Европе и СНГ.

Киев – главный бизнес-центр для иностранцев

Среди регионов Украины наибольшую привлекательность для иностранных предпринимателей Киев. В столице было зарегистрировано 1517 новых компаний с иностранными собственниками, что составляет почти половину общего количества. Чаще всего бизнес в Киеве открывают граждане Узбекистана, учредившие 175 компаний.

Это свидетельствует о высокой концентрации бизнес-активности и наличии крупного потребительского рынка в Киеве, что привлекает инвесторов даже в условиях военного времени. Киев остается центром финансовых и деловых ресурсов страны, что обеспечивает ему стабильную позицию главного бизнес-центра.

Другие популярные регионы: Львовщина и Одесщина

После Киева наиболее привлекательными регионами для иностранных инвесторов стали Львовщина и Одесщина. На Львовщине было основано 460 новых компаний, причем больше всего – гражданами Польши (105 компаний). Одесщина со своей стороны привлекла 273 новых компании, из которых 99 основаны турецкими предпринимателями.

Львовщина традиционно популярна среди иностранцев благодаря своему близкому расположению к странам ЕС и развитию инфраструктуры. Одесщина привлекает инвесторов из-за своего выхода в Черное море, что делает его важным транспортным и торговым узлом.

Сферы деятельности новых компаний

Иностранные инвесторы активно вкладывают средства в разные отрасли украинской экономики. Больше компаний, основанных иностранцами, занимаются оптовой торговлей – 30,7% от общего количества. Это объясняется стратегическим расположением Украины как транзитной страны между Европой и Азией.

Операции с недвижимым имуществом составляют 6,7%, что отражает долгосрочные инвестиционные планы иностранцев на украинском рынке недвижимости. Компьютерное программирование, занимающее 5,8% от общего количества новых компаний, является еще одной перспективной сферой, активно развивающейся даже во время войны.

Крупнейшие компании с иностранными инвестициями

Среди крупнейших компаний, открытых иностранцами в Украине с начала войны, следует отметить компанию ТЕНС1МА с уставным капиталом в 1,28 млрд грн, ее владелец – гражданин Армении. На втором месте – АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Югэн" с уставным капиталом в 700 млн грн, владельцем которого является гражданин США.

Третье место занимает компания ООО "ЛФС", основанная гражданином Польши с капиталом в 300 млн. грн. Эти крупные инвестиции свидетельствуют о доверии иностранных инвесторов к экономическому потенциалу Украины и их интересу к долгосрочным проектам в стране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в первой половине 2024 украинцы создали более 11% новых бизнесов в Польше, а 77% недавно зарегистрированных иностранцами предприятий руководили именно они. Чаще украинские предприниматели открывали бизнесы в отраслях строительства (23%), информационных и коммуникационных технологий (19%) и сферы услуг (12%).

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