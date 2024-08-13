В Украине изменят правила переводов с карты на карту: какие правила введут все банки 

В Украине в ближайшее время введут ограничения на переводы с карты на карту. Такие изменения уже обсуждаются и находятся на этапе публичных дискуссий.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Национальный банк еще несколько месяцев назад представил введение ограничений на банковском рынке. В предложении говорилось о таких ограничениях:

до 30 транзакций в месяц в одном банке;

до 100 тыс. грн месяц в одном банке.

Сейчас ведутся обсуждения, конечный вариант лимитов может отличаться от того, что озвучено сейчас. Ограничения в 30 сделок в месяц не почувствуют 98,44% клиентов банков. Ограничение по сумме не отразится на 95% клиентов. "Продолжается фаза обсуждения этого вопроса с волонтерами. Команда сейчас на второй итерации обсуждения с волонтерской средой, мы собираем их позиции", – заявлял в прошлом месяце глава НБУ Андрей Пышный.

Изменения могут быть введены уже в ближайшее время, рассказал OBOZ.UA глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. "Я всячески поддерживаю действия НБУ, направленные на детенизацию расчетов и предотвращение осуществления платежей без идентификации клиента с целью осуществления преступной деятельности и уклонения от налогообложения. Указанные изменения будут введены в ближайшее время", – пояснил он.

"При этом на счет могут поступать другие средства (заработная плата, пенсия, стипендия, помощь родственников и т. д.). Под такие ограничения не попадают расчеты в торговых сетях, приобретение каких-либо товаров. Таким образом, для рядового владельца карты никаких изменений, по сути, не произойдет: более 95% граждан не почувствуют новых лимитов", – объяснила Марина Павленко, ведущий эксперт по финансовому мониторингу одного из украинских банков.

Однако ограничения уже постепенно ужесточаются. К примеру, уже прошел год, как банки начали отслеживать все операции на сумму от 5 тыс. грн. Поэтому в терминалах нужно проходить верификацию.

Кроме того, как рассказала Павленко, банки ограничили проведение транзакций с MMC-кодом (кодом категории бизнеса) "Азартные игры" за счет карточного "кредитного лимита". Что, признают в самом банковском секторе, можно считать частью глобальной стратегии борьбы с черными переводами с карты на карту

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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