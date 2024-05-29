В Украине изменят правила для выхода на пенсию: кто не сможет получить выплату

В Украине в течение четырех последующих лет будут ужесточаться требования для выхода на пенсию. Ежегодно требования по стажу будут увеличиваться на 12 месяцев, пока в 2028 году не достигнут 35 лет для выхода на пенсию в 60 лет.

"То есть тем, кто достигнет пенсионного возраста в 2028 году, необходимая для назначения пенсии продолжительность страхового стажа будет составлять 35 лет. Напомним: страховой стаж – это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному (социальному) страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса", – отмечают в ПФУ.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, к своему 60-летию вам нужно иметь:

в 2024-м – от 31 года стажа;

в 2025-м – от 32 года стажа;

в 2026-м – от 33 года стажа;

в 2027-м – от 34 года стажа;

в 2028-м – от 35 года стажа.

Чтобы выйти на пенсию в 63 года, к своему 60-летию вам нужно иметь:

в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м – от 22 до 32 года стажа;

в 2026-м – от 23 до 33 года стажа;

в 2027-м – от 24 до 34 года стажа;

в 2028-м – от 25 до 35 года стажа.

Какой реальный пенсионный возраст в Украине

Средний пенсионный возраст, если взять все категории без учета их количества, составляет около 54 лет. При этом в среднем один работник, платящий единый соцвзнос, удерживает одного пенсионера (для обеспечения достойной выплаты должно быть вдвое больше).

Об этом заместитель министра соцполитики Дарья Марчак рассказала в интервью OBOZ.UA. "Я не могу назвать средневзвешенный возраст (т.е. средний с учетом всех пенсионеров и возраста их выхода на пенсию), пока такой цифры у нас нет. Но могу назвать средний пенсионный возраст, то есть если взять все категории без учета их количества, он составляет примерно 54 года", – отметила она. Граждане определенных категорий уходят на пенсию досрочно, поскольку такое право для них прописано в многочисленных профильных законах. Совокупно сегодня около 2,3 млн. пенсионеров из 10,5 млн. пенсионеров (21,6%) вышли на пенсию досрочно, то есть до 60 лет.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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