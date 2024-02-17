В Украине изменили требования к пенсионерам: кто точно не успеет их выполнить и останется без выплаты 

В Украине с 2024-го увеличили требования к стажу: теперь для выхода на заслуженный отдых в 60 лет нужно иметь как минимум 31 год стажа. Те, кто имеет от 21 до 31 лет стажа, должны будут работать до 63 лет.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В Пенсионном фонде не смогли ответить, с каким средним стажем выходят на пенсию украинцы. Однако, согласно экспертным оценкам, еще несколько лет назад украинцы в среднем имели 32 года стажа. То есть большинство требования 2024-го смогут выполнить.

А вот уже через несколько лет, после очередного увеличения требований к стажу, эту норму львиная доля украинцев выполнить не смогут. Им придется работать дольше.

Требования будут увеличиваться ежегодно. Так, для пенсии в 60 лет, нужно будет иметь:

в 2025-м – от 32 лет стажа;

в 2026-м – от 33 лет;

в 2027-м – от 34 лет;

в 2028-м – от 35 лет.

Если вы не соответствуете этим условиям, есть шанс выйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно к своему 63-летию заработать (в зависимости от того, когда исполнится) стаж:

в 2023-м – от 20 до 30 лет;

в 2024-м – от 21 до 31 года;

в 2025-м – от 22 до 32 лет;

в 2026-м – от 23 до 33 лет;

в 2027-м – от 24 до 34 лет.

в 2028-м – от 25 до 35 лет.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января повысили размер пенсий. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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