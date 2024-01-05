В Украине изменили размер помощи молодым родителям: что сделали с "пакетом малыша"

В 2024 году в "пакет малыша" начнут класть больше вещей, а его общую стоимость увеличат. Теперь она будет составлять 7689 грн, а не 6816 грн грн.

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Об этом сообщили в Минсоцполитики. Там отметили. что увеличение стоимость пакета связано с увеличением прожиточного минимума для детей до 6 лет:

с 1 января его размер стал составлять 2 563 грн;

стоимость "пакет малыша" равна трем таким минимумам.

Увеличится и количество товаров, которые пользуются спросом. В частности:

многоразовых влагостойких пеленок;

теплой одежды для младенцев;

плед-одеяло заменят на большее для более удобного использования.

"В то же время, уменьшено количество одежды наименьшего размера, из которого малыши быстро вырастают. Это, в частности, бодики, штанишки-ползунки", – рассказали в министерстве.

Там отметили: новый состав пакета уже утвержден. В настоящее время он проходит процедуру госрегистрации.

Кто имеет право на получение "пакета малыша"

"Пакет малыша" – это одноразовая натуральная помощь от государства семьям, в которых родился ребенок. Декларированная цель программы:

поддержать семью новорожденного;

помочь ей обеспечить надлежащий уход за младенцем.

При этом право на пакет имеют также усыновители. А кроме того:

опекуны;

приемные родители;

родители-воспитатели или патронатные воспитатели;

иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Украины на законных основаниях;

лица, признанные в Украине беженцами или лицами, требующих дополнительной защиты, родивших ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минсоце сообщали, что часто украинцы отказываются от "пакетов малыша". Вместо этот они получают денежную компенсацию за них.

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