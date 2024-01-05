В Украине изменили размер помощи молодым родителям: что сделали с "пакетом малыша"
В 2024 году в "пакет малыша" начнут класть больше вещей, а его общую стоимость увеличат. Теперь она будет составлять 7689 грн, а не 6816 грн грн.
Об этом сообщили в Минсоцполитики. Там отметили. что увеличение стоимость пакета связано с увеличением прожиточного минимума для детей до 6 лет:
- с 1 января его размер стал составлять 2 563 грн;
- стоимость "пакет малыша" равна трем таким минимумам.
Увеличится и количество товаров, которые пользуются спросом. В частности:
- многоразовых влагостойких пеленок;
- теплой одежды для младенцев;
- плед-одеяло заменят на большее для более удобного использования.
"В то же время, уменьшено количество одежды наименьшего размера, из которого малыши быстро вырастают. Это, в частности, бодики, штанишки-ползунки", – рассказали в министерстве.
Там отметили: новый состав пакета уже утвержден. В настоящее время он проходит процедуру госрегистрации.
Кто имеет право на получение "пакета малыша"
"Пакет малыша" – это одноразовая натуральная помощь от государства семьям, в которых родился ребенок. Декларированная цель программы:
- поддержать семью новорожденного;
- помочь ей обеспечить надлежащий уход за младенцем.
При этом право на пакет имеют также усыновители. А кроме того:
- опекуны;
- приемные родители;
- родители-воспитатели или патронатные воспитатели;
- иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Украины на законных основаниях;
- лица, признанные в Украине беженцами или лицами, требующих дополнительной защиты, родивших ребенка.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минсоце сообщали, что часто украинцы отказываются от "пакетов малыша". Вместо этот они получают денежную компенсацию за них.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!