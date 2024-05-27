В Украине изменили правила выплат для ВПЛ: какие результаты

С 1 марта 2024 года в Украине изменили правила предоставления помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), сократив количество получателей выплат с 2,6 миллиона до 600 тысяч. Изменение правил оказания помощи ВПЛ было обусловлено дефицитом средств в государственном бюджете и необходимостью идентификации лиц, фактически нуждающихся в этой помощи.

Об этом сообщил член комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Сергей Козырь в комментарии Радио Свобода. 1 апреля вступило в силу постановление Кабинета министров Украины об изменениях в предоставлении помощи на жительство для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

В постановлении также расширили перечень ВПЛ, которые могут получить денежные выплаты, а также уточнили процедуры. С 1 марта 2024 года пособие на жительство автоматически назначено на полгода для трех категорий ВПЛ:

пенсионерам у которых по состоянию на 01.01.2024 размер пенсии не превышает 9 444 грн;

людям с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольным детям;

I или II группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольным детям; детям-сиротам, детям лишенным родительской опеки в возрасте до 23 лет и приемным родителям.

Сокращение получателей выплат

По словам Сергея Козыра, около 600 тысяч человек автоматически получили продолжение выплат. Ожидается увеличение до 1 – 1,2 миллиона, поскольку Кабмин продлил срок подачи заявок до 30 апреля.

"До марта помощь в размере 2000 гривен получали примерно 2,6 миллиона внутренне перемещенных лиц. На сегодняшний день это около 600 тысяч человек. Но мы знаем, что еще много людей, которые должны пройти через процедуру подачи заявок", – отметил Козырь.

Люди, которые подадут заявление к этому сроку, получат средства за март, апрель и в течение 6 месяцев. Это касается тех категорий ВПЛ, которым выплаты не были продлены автоматически, но которые находятся в тяжелом материальном положении.

Причины сокращения

Основной причиной сокращения категорий ВПЛ, автоматически получающих выплаты, является дефицит средств в государстве. "В 2022 году бюджет на выплаты ВПЛ составлял около 52 миллиардов гривен. За 2023 год было выплачено более 80-ти миллиардов гривен. На 2024 год заложено более 50 миллиардов гривен ", – объяснил депутат.

Еще одной причиной пересмотра помощи переселенцам является необходимость идентифицировать людей, поскольку с начала полномасштабного вторжения ВПЛ получали средства автоматически. Некоторые из этих людей уже вернулись на деоккупированные территории или уехали за границу и получают социальную помощь от других стран.

Переселенцы, желающие продления выплат, должны обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) для идентификации. "Люди, выехавшие за границу или вернувшиеся на оккупированную территорию, не могут физически прийти в ЦНАП. Это логика, почему они не могут получать эти средства", – отметил Козырь.

Возможность повторной подачи

Представительница уполномоченного по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины Ольга Алтунина отметила, что отказавшиеся от помощи лица, вернувшись к предыдущему месту жительства, могут вновь получить выплаты, подав новое заявление в случае повторной эвакуации. Это также касается лиц, вернувшихся в Украину после пребывания за границей более 30 дней по уважительной причине.

Проблемы с жильем

Другой критический для ВПЛ вопрос – обеспечение жильем. Алтунина рассказала о временных поселениях для украинцев, количество которых уменьшилось с 4000 до 800 из-за непригодных для жизни условий. Правительство установило минимальные стандарты, позволяющие оставить только те места, где возможно достойное проживание или которые можно привести в надлежащее состояние.

Относительно аренды жилья – в разработке механизм компенсации, о котором скоро объявят. Имеющиеся государственные программы малоэффективны из-за отсутствия средств, а программа "еселя" недоступна для большинства ВПЛ – в прошлом году ею воспользовались только 70 человек.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в выплатах помощи внутриперемещенным лицам (ВПЛ) могут отказать в случае, если община исключена из списка боевых действий или временно оккупированных территорий, или если переселенцы отсутствуют по месту учета или выехали за границу на постоянное проживание. В таком случае нужно обратиться в органы социальной защиты населения, ЦНАП, исполнительные органы или воспользоваться порталом Действие.

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