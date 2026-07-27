В Украине хотят переписать правила важной выплаты: сумма может вырасти почти на 2 тыс. грн

Украинское правительство предлагает отменить налогообложение новой ежемесячной помощи єСадок. Если парламент поддержит это предложение, родители смогут получать выплату в полном объеме без каких-либо вычетов – то есть 8000 вместо 6160 грн.

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Соответствующий законопроект №15441 Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде – в случае его принятия пособие по программе єСадок не будет включаться в общий налогооблагаемый доход граждан. Цель инициативы:

поддержать семьи с детьми в предродовой и послеродовой периоды, а также во время ухода за ребенком;

помочь родителям быстрее вернуться к профессиональной деятельности.

Аналогичный законопроект №15193 уже вносился в Раду. Но 16 июля он был отозван – после отставки предыдущего правительства Юлии Свириденко.

єСадок: что это за программа

Программа является частью усилий украинского правительства по поддержке демографии. Согласно принятым в ноябре поправкам к закону "О государственной помощи семьям с детьми", программа єСадок будет запущена 1 января 2028 года. Она предусматривает:

ежемесячную выплату в размере 8000 гривен родителям детей в возрасте от 3 до 6 лет , которым община не обеспечила места в муниципальных детских садах или альтернативную форму дошкольного образования;

, которым община не обеспечила места в муниципальных детских садах или альтернативную форму дошкольного образования; для детей с инвалидностью выплата увеличивается до 12 000 гривен и может начисляться до 7–8 лет.

То есть предложенные правительством изменения позволят родителям получать всю сумму помощи в полном объеме. Если Рада не поддержит законопроект, с выплаты будет удерживаться по 23%:

налог на доходы физических лиц (18%) – 1440 грн;

военный сбор (5%) – 400 грн.

Таким образом, "на руки" им будет поступать фактически 6160 грн.

Кроме того, OBOZ.UA уже сообщал, что в марте в стране стартовали выплаты по программе єЯсла – по 8 тыс. грн ежемесячно для родителей, выходящих на работу после того, как ребенку исполнится год, и по 7 тыс. грн для более чем 46 тыс. семей с детьми до 1 года. Получить средства можно через спецсчета в Ощадбанке, а подачу заявок в будущем планируют максимально упростить через приложение "Дія".

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