Нардепы хотят резко поднять свои пенсии: смогут получить компенсации в сотни тысяч гривен

В Украине 56 народных депутатов обратились в Конституционный суд с просьбой проверить на предмет конституционности отмену пересчета в зависимости от зарплаты пенсии парламентариев, которые получили выплаты до 2017 года. Это может привести к росту пенсии народного депутата в среднем с 17,8 тыс. грн почти до 29 тыс. грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Ранее народные депутаты по достижении 62-летия имели право получать 60% зарплаты работающего нардепа. И только у депутата росла зарплата (а это фактически происходит ежегодно), увеличивалась и пенсия парламентария, находящегося на заслуженном отдыхе.

Еще в 2015-м особые пенсионные права для народных депутатов отменили. Теперь вместо того, чтобы их пенсии повышать в зависимости от зарплаты действующего нардепа, проводят индексацию. Несмотря на это, сейчас, согласно данным ПФУ, средняя пенсия нардепа составляет 17,9 тыс. грн, тогда как средняя пенсия обычного украинца – 5,7 тыс. грн.

Депутаты недовольны своими пенсиями и обратились в Конституционный суд. Защищать права народных депутатов согласились 56 действующих парламентариев (подробнее об этом читайте в тексте). Они требуют вернуть норму закона, согласно которой зарплаты парламентариям должны повышать до 60% зарплаты действующего нардепа.

Если КСУ согласится с требованиями народных депутатов, их пенсии могут поднять в среднем до 29 тыс. грн. То есть повышение составит больше 10 тыс. грн. Более того, нардепы смогут через суд потребовать у Пенсионного фонда компенсировать им невыплаченные суммы за прошлые годы.

То есть речь идет о сотнях тысяч гривен, которые могут через суды получить в парламенте. Кроме того, если Конституционный суд согласится с таким требованием, народные избранники будут получать ежемесячно значительно большие пенсии.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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