В Украине через несколько недель пересчитают минималку: на что повлияет и сколько будут платить

В Украине через несколько недель перечислят минимальную зарплату. С 1 апреля ее размер увеличит с 7100 до 8000 грн. Размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц на весь 2024 год – 3028 гривен.

Об этом говорится в данных Государственной налоговой службы. Минимальный страховой взнос по ЕСВ связан с размером минимальной зарплаты. С января 2024 он составляет 1562 грн, а с 1 апреля 2024 - 1760 гривен.

Максимальная база начисления ЕСВ – для I квартала 2024 г. – это 106 500 грн, а начиная с 1 апреля 2024 г. – 120 000 гривен.

Ставка единого налога для I группы (до 10% прожиточного минимума) составляет с 1 января 2024 302,80 гривен.

Ставка единого налога для ІІ группы (до 20% минзарплаты) составит 1420 гривен.

Ставка единого налога для ІІІ группы, как известно, либо 5% дохода, либо 3% дохода + НДС.

Предельные объемы дохода для плательщиков единого налога:

І группы (167 МЗП) – 1 млн 185 тыс 700 грн;

ІІ группы (834 МЗП) - 5 млн 921 тыс 400 грн;

ІІІ группы (1167 МЗП) - 8 млн 285 тыс 700 гривен.

Размер налоговой социальной льготы:

100% НСЛ – 1514 грн (50% прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года);

150% ПСП – 2271 грн;

200% ПСП – 3028 гривен.

Предельный размер дохода к которому применяется НСЛ – 4240 гривен (прожиточный минимум трудоспособного лица, действующий на 1 января отчетного года, умноженный на 1,4 и округленный до ближайших 10 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, по данным НБУ, украинский рынок труда в ближайшее время будет пребывать в достаточно статичном состоянии: не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

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