В Украине через несколько месяцев проведут масштабное повышение всех пенсий: сколько будут платить после индексации

В Украине в проекте бюджета ПФУ на 2025 год планируют индексацию пенсий в марте на уровне 10%. При этом окончательная сумма будет известна только в бережном, так как по состоянию на январь до сих пор нет статистических данных, от которых зависит размер индексации.

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"Общая сумма расходов в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год определена на уровне 908,2 млрд гривен. При этом учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий/ежемесячных страховых выплат в связи с проведением с 01.03.2025 индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10", – говорится в проекте бюджета ПФУ, размещенный на сайте ФПУ.

Напомним, что согласно расчетам OBOZ.UA, индексация может быть на уровне 11% из-за значительных темпов роста зарплат. Согласно оценкам НБУ, инфляция в 2024 году будет на уровне 9,7%. То есть половина этой суммы составит 4,85%. В то же время средняя за три года динамика зарплат составит 12,7%. Половина этой суммы – 6,35%.

Размер индексации – сумма от половины уровня инфляции и динамики роста зарплат. Индексация предусмотрена в бюджете и обязательна по действующему закону. Поэтому, даже если правительству удастся реализовать пенсионную реформу, сначала все пенсии проиндексируют в марте. Традиционно повышение почувствуют не все пенсионеры. Часть пенсионеров останется без повышения.

Это объясняется тем, что пенсия, рассчитанная по формуле (сейчас это средняя зарплата за три года, умноженная на отношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%), может быть значительно меньше фактической выплаты. Например, если по формуле пенсия должна быть всего 1230 грн, Пенсионный фонд будет "дотягивать" выплату до размера не менее 2361 грн (а если это определенная возрастная группа, то выплата будет больше).

При мартовской индексации на определенный коэффициент будет увеличиваться именно пенсия, рассчитанная по формуле. То есть в результате может получиться, что даже после повышения, например, на 8% вместо 1230 грн пенсия, которая посчитана по формуле, составит 1328,4 грн. А будут платить все равно 2361 грн.

Точный размер индексации будет известен только в следующем году (и ближе к марту), когда официальная статистика подсчитает динамику зарплат и инфляцию. Напомним, что размер индексации составляет сумму половины годовой инфляции и половину динамики роста зарплат за последние три года.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн.

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