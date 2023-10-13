Пенсии в Украине пересчитают: кто и сколько получит по новым правилам

В Украине пересчитают пенсии как минимум четырем категориям в 2024-м. Такой перерасчет предусмотрен в проекте бюджета на следующий год. Самое значительное повышение ожидается в размере 2,6 тыс. грн для тех, кто получает максимальную выплату.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Повышение ожидается в январе, а также в марте и апреле. Оно коснется:

тех, кто получает минимальную пенсию (с 2093 до 2361 грн) и максимальную пенсию (с 20 930 до 23 610 грн);

тех, кто получает гарантированный размер пенсии. Речь идет о тех, кто выполнил требования по стажу и достиг 65-летия. В январе их пенсия должна будет составлять 2 840 грн (до января – 2 680 грн), а в апреле – 3200 грн;

также повышение пенсий ожидается в марте. Речь идет об осовременивании пенсий, формула которого еще не раскрыто.

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И это плохая новость. За 2022, 2023 и 2024-й цены, с учетом заложенных прогнозов, вырастут на 52,2%. То есть только для того, чтобы в следующем году повышение пенсий компенсировало рост цен, минимальная выплата должна составлять 2944 грн. А вместо этого пенсионеры будут получать всего 2361 грн.

И тут стоит отметить, что пенсионеры фактически всю свою выплату тратят на продукты. А темпы подорожания продуктов опережают среднюю инфляцию по всем товарам и услугам. То есть чтобы пенсионер мог купить такое же количество продуктов в супермаркете, его пенсия должна вырасти даже больше, чем на показатель общего уровня инфляции за три года.

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