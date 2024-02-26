В Украине через несколько дней проведут масштабный перерасчет пенсий: кому выплаты увеличат на сотни гривен

В Украине пенсии будут перечислены на 8% с 1 марта. В результате прибавку от 500 грн получают те, кто имеет пенсии в размере от 6250 грн.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Кто какую индексацию получит (расчеты редакции):

300–399 грн., в случае пенсии от минимальной до 4987 грн.;

в случае пенсии от минимальной до 4987 грн.; 400–499 грн., если размер пенсии составляет от 4988 до 6249 грн.;

если размер пенсии составляет от 4988 до 6249 грн.; от 500 грн., за пенсии свыше 6250.

Размер индексации считают по формуле, прописанной в законе. Половину уровня инфляции за прошлый год прибавляют до 50% от среднего годового (учитывают данные за последние три года) показателя роста зарплат. Это 8%, хотя раньше в Минсоцие называли предыдущую цифру 13%.

Это немного, однако гораздо лучше, чем ничего. В прошлом году прожиточный минимум и минимальную зарплату в Украине не пересматривали, поэтому беднейшие пенсионеры из-за инфляции потеряли часть покупательной способности.

Индексация в 8% меньше, чем ранее прогнозировали. Тогда разрабатывая бюджет, предполагали, что пенсии по формуле можно будет повысить на 13%. Такой прогноз основывался, в частности, на оценках уровня инфляции. Однако в 2023-м инфляция оказалась в несколько раз ниже, чем прогнозировали – как результат, индексация пенсий будет на уровне 8%, пояснила в комментарии OBOZ.UA заместитель министра соцполитики Дарья Марчак.

"Индексация на 8% рассчитана по формуле, предусмотренной законодательством. В формуле расчета размера инфляции есть показатель инфляции за прошлый год. Инфляция была в размере всего 5,1%, поэтому и размер индексации получился вот таким", – рассказывает Марчак.

Отметим, в Украине ежегодная индексация считается по формуле:

действующий размер пенсии + размер индексации в процентах

В свою очередь размер индексации считают как:

50% среднего показателя за три года роста зарплат +50% инфляции за прошлый год.

Индексация коснется более 10 млн украинцев :

9,5 млн. гражданских пенсионеров;

около 600 тыс. пенсионеров силовых ведомств;

почти 100 тыс. "чернобыльцев".

"Это уже третья индексация за время полномасштабной войны. Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения достигнет 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5717 грн ", - рассказал Шмигаль. Средняя пенсия на 1 января 2024 года, напомним, составила 5385 грн.

Индексация учитывает только тот размер пенсии, который рассчитан по формуле. То есть, если вам дополнительно повысили выплаты, например, согласно государственным гарантиям, через дополнительный стаж, доплаты за что угодно, вероятнее всего, эта "лишняя" пенсия при индексации учтена не будет.

Например, если вам исполнилось 65 лет и вы выполнили норму по стажу, минимальный размер пенсии составляет 40% минималки, или 2840 грн. Если ваша пенсия по формуле составляет 2700 грн, то вам будут платить все равно 2840 грн. Однако при индексации примерно на 13% повысят не полную пенсию (2840 грн), а ее расчетный размер по формуле (2700 грн).

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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