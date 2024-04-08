В Украине активно развивается трансплантация: как одно заявление может спасти жизни

В Украине уже четыре года по новым правилам активно развивается трансплантация органов: за это время более тысячи человек получили возможность жить полноценной жизнью. Каждый гражданин имеет право написать заявление и согласиться пожертвовать своими почками, сердцем или другими органами в случае внезапной смерти. Такого права на время военного положения лишили военных, погибших на фронте (на время военного положения они не могут быть донорами, если погибли во время выполнения боевых задач).

И хотя количество жизней, которые удалось спасти благодаря трансплантации органов, стремительно растет, показатели все еще далеки от мировых. В передовых странах на 1 млн населения от 20 до 40 доноров, в Украине – всего четыре. Причина: мифы о трансплантологии, распространяемые в том числе и российской пропагандой, и отсутствие достаточного количества информации о возможности при жизни оформить "наследство", способное спасти несколько человек.

О том, как украинцы, разрешающие пересадку органов, спасают жизни и почему о трансплантологии стоит знать больше, читайте в материале OBOZ.UA.

Как и где можно написать заявление

В прошлом году из-за разрыва аневризмы в Винницкой областной клинической психоневрологической больнице умерла 40-летняя женщина. Врачи констатировали смерть мозга, и родственники дали согласие на пересадку ее органов четырем детям. Благодаря этому спасли и 15-летнего Максима из села Врадиевка Николаевской области. У парня начались проблемы с сердцем после ковида, столичные медики диагностировали ему дилатационную кардиомиопатию. Месяц Максим провел в реанимации, а спас его донорский орган, говорится в публикации Украинского центра трансплант-координации.

Информация о донорах и получивших органы (реципиентах) – защищена законом. Это тайна. Поэтому в центре не называют фамилий доноров и реципиентов.

Также нет в общем доступе поименного списка тех, кто при жизни написал заявление о согласии стать посмертным донором. Есть только общая цифра: всего около тысячи украинцев обратились к координаторам и написали заявления. Среди них и жительница Днепра Елена.

"Я прочла историю о маленьком мальчике, которого спасло донорское сердце. И меня это так растрогало. Все под Богом ходим. Если вдруг попаду под машину, если я вдруг умру, я тоже хочу спасти ребенка. Ну или взрослого человека. Кого-то спасти. В этом бесконечном потоке смертей, в котором мы живем, я словно нашла свой способ продлить жизнь", – вспоминает Елена.

Женщина подписала заявление еще в 2023 году в больнице им. Мечникова в Днепре. "Я позвонила, взял трубку, кажется, Андрей...не помню, как отчество. Договорилась, пришла. Он дал образец заявления. Там надо было вписать свои данные и дальше большой перечень органов, которые можно предоставить в качестве донорских: кожа, лицо, почки, сердце, легкие, конечности. Даже матка была в перечне. Я не стала все читать, потому что мне так страшно стало. Я просто везде "да" выбрала. А дальше надо было выбрать, можно ли в научных целях использовать мои органы, если для трансплантации не подойдут, я уже выбрала "нет", – рассказывает Елена.

Чтобы написать заявление, нужно зайти на сайт УЦТК, выбрать на карте свой регион и позвонить по номеру координатора. Он поможет найти ближайшего к вам координатора или предложит подписать заявление с ним.

Заявление можно подписать только во время личного визита, с собой нужно взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Если вы проживаете в небольшом населённом пункте, для заполнения заявления вам придется ехать именно в центр трансплантации. К примеру, жителям Днепропетровской области непременно придется ехать в Днепр. Заполнить заявление в каком-либо другом населенном пункте в этой области нельзя.

Как подписать заявление:

выбрать свой регион на сайте УЦТК, позвонить координатору и договориться о визите;

прийти к координатору с паспортом в назначенное время и заполнить заявление.

После заполнения заявления создадут карточку и внесут ее в Единую государственную информационную систему трансплантации органов и тканей. Ни один врач не узнает о том, что вы дали согласие на трансплантацию до тех пор, пока у вас не будет зафиксирована смерть мозга. Кроме того, можно передумать, приехать в тот же центр и написать заявление о запрете трансплантировать свои органы.

Донором нельзя стать, если у вас есть определенные вирусные инфекции, онкологические заболевания. В любом случае, перед тем, как проводить трансплантацию, проводят тщательное обследование.

Артур Карамян, заведующий отделом органной трансплантации УЦТК, соглашается: процедура подписания заявления действительно несколько сложная. До полномасштабной войны рассматривали возможность разрешить украинцам давать согласие в Дії, однако пока эта идея не реализуется. На карте УЦТК можно найти Центр трансплантации, лучший вариант – обращаться туда, говорит Артур Карамян.

"Также важно поговорить с родственниками. Если человек при жизни дал согласие, то именно его решение будет приоритетным, несмотря на возражения родственников. Но важно поговорить с близкими", – говорит Карамян. Более того, если в больнице зафиксирована смерть мозга человека, который не давал разрешение стать посмертно донором, врачи обратятся за разрешением к родственникам.

И тогда родственники окажутся перед трудным выбором: давать ли такое разрешение. Этот выбор сделать гораздо проще, если при жизни родной человек хотя бы озвучил свое желание, (а лучше – сам написал заявление). Заведующий отделом органной трансплантации отмечает: трансплантацию поддерживает и православная церковь. Распространенная причина, по которой родственники могут отказаться – отсутствие достаточного количества информации о трансплантологии.

"Чтобы человек стал донором, недостаточно заявления", – добавляет Карамян. В реанимации должны констатировать смерть мозга, в то же время тело должны содержать в состоянии, которое в медицине называется кондиционированием донора.

Денег достаточно, но ситуация все равно сложная

Трансплант-координатор, врач-гастроэнтеролог Татьяна Мигалега рассказывает OBOZ.UA: в прошлом году потребность в трансплантации была на уровне 3000 операций, тогда как провели всего 381 трансплантацию от трупного донора. "На самом деле это уже прорыв, трансплантация мощно развивается в нашей стране", – подчеркивает она.

Всего в 2023 году провели 589 трансплантаций (с учетом трансплантации от живого донора). Каждый украинец может стать и донором и реципиентом, поэтому важно развивать трансплантологию, говорит Мигалега.

По состоянию на конец марта более 3000 пациентов находятся в национальном письме ожидания трансплантации органов. Из них почти половина – в статусе "скрининг", это означает, что они проходят определенные дообследования или находятся за пределами Украины.

Артур Карамян добавляет: больше всего (около 60%) пациентов нуждаются в пересадке почки. При этом продолжительность ожидания органа зависит от многих факторов (и от наличия доноров, и от состояния реципиента, и от того, насколько близко больница, где изымают орган, в заведение, где его пересаживают, и сходство по параметрам тела).

По данным УЦТК, за первый квартал 2024 года пересадку провели 131 пациенту. Из них 88 – от умершего, 43 – от живых доноров. Больше всего было пересадок почек (86). Согласно информации из дашбордов НСЗУ, на трансплантацию в этом году больницам уже заплатили 61 млн грн (подготовку к трансплантации, трансплантацию и посттрансплантационный период оплачивают из бюджета).

В Ассоциации трансплантологов объяснили: чтобы проводить трансплантацию и получать средства из бюджета, необходимо соответствовать стандартам, определенным НСЗУ. Четыре заведения не смогли выполнить условия. Однако те, кто производят трансплантацию, имеют все необходимое оборудование, специалистов и условия.

"Мировой показатель донорства органов на миллион населения – от 20 до 40. У нас этот показатель – 4", – добавляет Карамян. Чтобы украинцы имели возможность жить дольше и при необходимости получать помощь трансплантологов, придется проводить длительную разъяснительную работу. Прежде всего следует принять для себя решение, давать ли согласие о донорстве органов, написать заявление и предложить своим знакомым и близким сделать так же.