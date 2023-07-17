В туалет пускают за 200 грн, на воду задрали цены в 10 раз: россияне бегут из Крыма и жалуются на отношение к себе

После взрывов на Крымском мосту, россияне массово бросились покидать полуостров. При этом они жалуются на необходимость ехать через фронтовые временно оккупированные территории Украины, а также, что местные жители требуют с них большие деньги за все – вплоть до посещения туалетов.

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"Информация для тех, кто собирается выбираться из Крыма сухопутным маршрутом. Самое важное – запаситесь необходимым количеством воды, с запасом. Местные "предприниматели" решили воспользоваться этой ситуацией и с целью обогащения загибают цену в 8-10 раз!", – рассказал в одной из групп в Telegram пользователь Марк.

По его словам, главных "проблем" для россиян две. Это:

ограниченная мобильная связь и интернет на указанных территориях и выставленные местными высокие цены на сим-карты работающего оператора;

отсутствие бесплатных туалетов.

"На территории Херсонской, Запорожской, Донецкой областей воспользоваться мобильной связью вы сможете только при наличии симки Феникс. Но есть вариант купить её прямо в очереди перед КПП, там их продают по 2 000 рублей (810 грн согласно курсу НБУ. – Ред.)", – рассказал он.

С туалетами же дело обстоит еще сложнее. По словам Марка, на заправках в ранее бесплатные уборные стали пускать только за деньги. Причина – "слишком большой наплыв людей".

Стоит же посещение туалета 500 рублей (более 200 грн). Однако не для всех – для детей, беременных, людей с инвалидностю и солдатов-захватчиков предусмотрена скидка. Их пускают справить нужду за 400 рублей (более 160 грн).

Россияне создали огромную пробку

Очередь же из желающих покинуть Крым через фронтовые временно оккупированные территории Украины огромна. Настолько, что по направлению Мелитополя образовалась 5-километровая пробка из автомобилей.

Впрочем, есть и другой путь. По данным росСМИ, убежать из Крыма можно также на пароме через Керченский пролив. Чем россияне тоже пользуются.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 17 июля гауляйтер временно оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о "ЧП" на Крымском мосту, из-за которого движение им было остановлено. Оказалось, что ночью там прогремело несколько взрывов, обрушилась часть дорожного полотна, образовав пропасть, и погибли два человека.

Предатель сообщил, что "чрезвычайное событие произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края" и ситуация "под контролем", очевидцы же утверждали о густом дыме после "бавовны" и невозможности выехать. По данным источников OBOZREVATEL, это была спецоперация СБУ и ВМС ВСУ – объект атаковали надводными дронами.

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