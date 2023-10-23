В стране ЕС существенно сократят поддержку украинцев: к чему готовиться беженцам

В Ирландии планируют существенно сократить поддержку украинцев. В частности, бесплатное размещение вновь прибывших беженцев могут ограничить до 3 месяцев. Также обсуждается сокращение социальных выплат.

Об этом сообщает The Irish Examiner. Отмечается: над соответствующими изменениями работают министерство премьер-министра Ирландии и министерство интеграции. Ожидается, что вскоре документ будет подан в Кабинет министров.

"Это станет серьезным сдвигом в политике правительства. Украинцам придется либо арендовать жилье в частном секторе, либо взять в залог жилье по программе "Предложение жилья", – говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, правительство также намеревается рассмотреть вопрос о сокращении украинцам социальных выплат, которые в настоящее время без учета жилья составляют более 200 евро в неделю на взрослого и 140 евро в месяц за ребенка до 18 лет. Впрочем, уточняется, это вряд ли произойдет в ближайшее время.

При этом подчеркивается: изменения будут касаться не всех украинцев. Только новоприбывших в страну.

Почему Ирландия сокращает поддержку украинцев

Как объясняют аналитики, намерение пересмотреть время проживания украинцев в предоставляемом после приезда в страну жилье вызвано необходимостью привести предложение Ирландии в соответствие "с другими странами ЕС". В частности, отмечается:

в Чехии украинские беженцы имеют право на пребывание в государственном жилье максимум 150 дней;

в Польше – 120 дней, потом им нужно оплачивать 50% от стоимости, а после 180 дней – 75%.

"Официальные лица заявили, что нынешний подход "неустойчив и непригоден" и что необходима новая модель. Существуют также "проблемы равенства" в отношении граждан Ирландии и ЕС, а также других групп мигрантов. Также они отмечают, что количество людей, ищущих здесь международной защиты, не демонстрирует никаких признаков снижения", – рассказывают авторы материала.

Сколько украинцев проживает в Ирландии

На начало октября в Ирландии проживали почти 97 000 украинцев – более 73 000 из которых "получили государственное жилье на 1,5 млрд евро в год". Из общего числа:

почти 63 000 человек – трудоспособного возраста;

более 27 000 детей;

около 6 000 человек старше 66 лет.

"Данные о доходах показывают, что здесь активно трудоустроен 15 171 украинец. Услугами Центра занятости воспользовался 30 431 украинец трудоспособного возраста", – говорится в материале.

В то же время отмечается: украинцы продолжают приезжать в страну. В частности, В частности, "до 200 человек в день".

Как сообщал OBOZ.UA в самой Украине после проверки ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) были прекращены выплаты более 140 тыс. человек, которые не отвечали указанным критериям. Это снизило расходы госбюджета на 400 млн грн в месяц.

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