В стране ЕС хотят купить дома 450 беженцев из Украины: выселят ли жильцов

Власти города Геннеп в Нидерландах рассматривают возможность приобретения туристического парка для дальнейшего расселения беженцев из Украины. Соглашение стоимостью 4,7 млн евро планируют завершить до 1 сентября 2026 года.

Видео дня

Об этом сообщает Maasduinencentraal. В муниципалитете свои планы объяснили стремлением сохранить контроль над размещением украинских беженцев, которое, по прогнозам, продлится в Нидерландах как минимум до 2030 года.

По данным Евростата, по состоянию на ноябрь 2025 года в Нидерландах было зарегистрировано 133,1 тыс. украинских граждан со статусом временной защиты. 450 из них расселили в 110 коттеджах, расположенных в туристическом парке "Хейендаль" (Heijendaal), который для этой цели с 2022 года арендует община Геннепа.

Олдермен (городской советник) Ван Хюлстейн поддерживает покупку объекта. По его словам, это необходимо для обеспечения непрерывности приема беженцев.

"Мы предлагаем городскому совету приобрести парк, чтобы стать его владельцем и самостоятельно определять, что там происходит, а также гарантировать дальнейшее функционирование системы размещения", – сказал он.

Соглашение планируют профинансировать нетипичным способом. Средства могут взять из городского резервного фонда для приема украинцев, что убережет бюджет общины от дополнительных расходов. Сейчас в фонде хранится около 11 млн евро.

"Это означает, что мы будем оплачивать покупку из резервов, и это не будет иметь прямого влияния на средства, предназначенные для ежедневных нужд общины", – отметил Ван Хюлстейн.

Дальнейшая судьба парка после завершения периода размещения беженцев остается неизвестной. Этот вопрос встанет перед городским руководством в будущем – пока никакого решения по этому поводу не приняли.

"Сейчас руководство не имеет позиции относительно того, как парк будет использоваться после завершения размещения украинцев. Этот вопрос для отдельного обсуждения", – отметил олдермен.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Нидерланды разработали план, который предусматривает значительные изменения для украинских беженцев после завершения действия временной защиты по всему Евросоюзу в марте 2027 года. Ожидается, что украинцы в этой стране получат новый "специальный временный статус", который предусматривает поощрение к возвращению на родину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!