В Швейцарии резко возросло количество запросов о защите от украинцев 18-22 лет: что происходит

В Швейцарии фиксируют резкий рост количества заявок на получение временного статуса защиты S от украинцев возрастом от 18 до 22 лет. Это связывают с решением правительства Украины в конце разрешить выезд за границу для мужчин этого возраста.

Газета SonntagsZeitung проанализировала соответствующие данные Государственного секретариата по вопросам миграции (SEM). Так, с начала сентября около 1000 украинцев в возрасте от 18 до 22 лет подали заявки на получение убежища. Это свидетельствует о резком росте, ведь ранее эта цифра составляла около 30 человек в месяц.

Отметим: статус S дает право жить и работать в Швейцарии, а также получать социальную помощь. Его могут получить только те, кто проживал в Украине до 24 февраля 2022 года.

"Причиной роста является решение правительства Украины в конце августа отменить запрет на въезд для лиц в возрасте от 18 до 22 лет. С тех пор многие из них переехали в другие европейские страны.

За последние два месяца границу с Польшей пересекли около 100 000 украинцев этой возрастной группы. В Германии, по данным Министерства внутренних дел, количество новых иммигрантов ежемесячно выросло до 1800. Политики ХДС уже говорят о новой "волне эмиграции", которую нужно остановить", – сказано в статье.

Швейцарская народная партия (SVP) критикует такое развитие событий и требует, чтобы украинцев призывного возраста отправляли обратно в Украину. "Очевидно, что молодые мужчины убегают от военной службы. Они покидают свою страну", – заявил член Национального совета Паскаль Шмид.

Между тем член Национального совета от Социальной партии Селин Видмер говорит, что в Украине до сих пор идет "ужасная война". Поэтому количество заявлений о предоставлении убежища остается высоким.

Сейчас в Швейцарии проживает почти 14 000 украинцев возрастом от 18 до 60 лет. Их могут призвать на военную службу с 25 лет.

Ранее мы писали о том, что в Швейцарии с 1 ноября действуют новые правила для украинских беженцев. В частности, автоматический статус защиты S не будет предоставляться лицам, которые прибыли сразу из семи областей на западе Украины.

Соответствующее решение принял Федеральный совет Швейцарии в начале октября. Касается оно украинцев из Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что разрешение на пересечение границы для украинцев в возрасте 18-22 года никак не повлияло на пограничный пассажиропоток. Сейчас пограничники не фиксируют рост нагрузки на границе именно из-за этого разрешения – наблюдаются лишь обычные сезонные варьирования уровней пассажиропотока.

Демченко также отметил, что ГПСУ не ведет отдельный учет пересечения границы гражданами по возрасту.

