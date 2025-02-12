В Польше резко выросла средняя зарплата: сколько платят сейчас

Средняя зарплата в Польше в последнем квартале 2024 г. выросла более чем на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь она в четыре раза выше средней оплаты труда в Украине.

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Согласно данным Главного статистического управления Польши (GUS), в октябре-ноябре 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата работников составляла 8477,21 злотых, сообщает RMF24. Это на 3,9% выше показателя предыдущего квартала, а также на 12,4% больше, чем в четвертом квартале 2024 года.

В пересчете на украинскую валюту средняя зарплата польских работников составляет почти 87,5 тыс. гривен (по курсу на 12 февраля). Это более чем в четыре раза больше средней зарплаты в Украине – по последним данным (по состоянию на сентябрь-2024) Пенсионного фонда, она составляла 18 020 гривен. В то же время, в принятом Верховной Радой и подписанном президентом законе о Госбюджете-2025 ожидается, что средняя зарплата в 2025 году вырастет до 24,4 тыс. грн в месяц.

В то же время в украинском правительстве неоднократно поднимался вопрос возвращения беженцев. Но для этого необходимо создать необходимые условия для адаптации и трудоустройства беженцев, чтобы способствовать их экономическому включению. Но важны не только работа и зарплаты, но и вопрос безопасности в условиях продолжения войны и регулярных обстрелов не только прифронтовых регионов, но и глубокого тыла страны.

Украинцы в Польше:

По данным Gi Group, по состоянию на сентябрь 2024 года в Польше официально работали около 779 тысяч украинцев – это многочисленная этническая группа среди иностранных работников в этой стране. В то же время в Польше значительно возросло количество разрешений на работу для граждан Непала, Филиппин и Колумбии.

филиппинцы – на 60% (по сравнению с 2023 годом);

– на 60% (по сравнению с 2023 годом); непальцы – на 46%;

– на 46%; колумбийцы – на 337%.

Отмечается, что граждане этих стран готовы работать по более низким зарплатам, чем украинцы, и часто соглашаются на менее комфортные условия труда. Это делает их более привлекательными для польских работодателей, стремящихся снизить затраты на оплату труда.

Также OBOZ.UA сообщал, что одним из основных требований для получения карты избитой в Польше на основании трудоустройства является размер официального дохода – он должен быть не ниже размера минимальной зарплаты (с 1 января – составляет 4 666 злотых). Соответственно, если получаемый доход ниже этого уровня, в выдаче документа могут отказать

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