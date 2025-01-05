Значительный рост конкуренции: кто вытесняет украинцев на рынке труда в Польше
Несмотря на то, что украинцы остаются лидерами среди иностранных работников в Польше, их доля постепенно уменьшается из - за увеличения конкуренции со стороны работников из Непала, Филиппин и Колумбии.
Об этом пишет inRoland со ссылкой на отчет Gi Group. По состоянию на сентябрь 2024 года в стране работало около 779 тысяч украинцев.
Согласно отчету Gi Group, опубликованному в конце 2024 года, значительно возросло количество разрешений на работу для граждан Непала, Филиппин и Колумбии.
- филиппинцы – рост на 60% ;
- непальцы – рост на 46% ;
- колумбийцы – рост на 337%, то есть в три раза больше, чем в 2023 году.
Особенно заметно увеличение количества работников из Колумбии. Граждане этих стран готовы работать за более низкие зарплаты, чем украинцы, и часто соглашаются на менее комфортные условия труда.
Экономическая ситуация в Польше остается стабильной, а спрос на рабочую силу во многих отраслях продолжает расти.
- нехватка местных кадров – во многих секторах экономики, особенно в производстве, строительстве и сфере услуг, ощущается нехватка квалифицированных работников;
- эмиграция поляков в Западную Европу – многие польские граждане выезжают на работу в более экономически развитые страны ЕС, такие как Германия или Великобритания;
- низкие требования к условиям труда – работники из Непала, Филиппин и Колумбии часто соглашаются на работу с меньшими социальными гарантиями и худшими условиями проживания;
- льготные условия для трудоустройства иностранцев – Польша продолжает упрощать процедуры получения разрешений на работу гражданам третьих стран, что способствует привлечению рабочей силы из-за пределов Европы.
Несмотря на сохранение лидерства среди иностранных работников, доля украинцев на рынке труда Польши уменьшается. Согласно данным, количество украинских работников снизилось на 7,8% по сравнению с 2018 годом
- возвращением части украинских беженцев домой после временного пребывания в Польше;
- переездом украинцев в другие страны ЕС с лучшими условиями трудоустройства, в частности в Германию, Чехию и Словакию;
- ростом конкуренции со стороны работников из Азии и Латинской Америки, готовых работать за меньшие деньги и в худших условиях.
Тем не менее, украинцы продолжают оставаться важной частью польской рабочей силы благодаря культурной близости двух стран, упрощенной процедуре трудоустройства и быстрой адаптации к местным условиям.
- повышение квалификации – работники с высшим образованием и специализацией имеют больше шансов найти высокооплачиваемую работу и остаться в Польше на длительный срок;
- адаптация к изменению рынка труда – многие работодатели предлагают курсы обучения и переквалификации, которые могут помочь украинцам остаться востребованными в условиях роста конкуренции;
- переходы в сектора с высокими требованиями к квалификации – IT, медицина, инженерия и сфера услуг с высокими стандартами качества остаются перспективными отраслями для трудоустройства.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за год средняя заработная плата выросла на 22%, до 22,5 тыс. грн. по состоянию на конец декабря 2025 – 50 тыс. грн.
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