Значительный рост конкуренции: кто вытесняет украинцев на рынке труда в Польше

Несмотря на то, что украинцы остаются лидерами среди иностранных работников в Польше, их доля постепенно уменьшается из - за увеличения конкуренции со стороны работников из Непала, Филиппин и Колумбии.

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Об этом пишет inRoland со ссылкой на отчет Gi Group. По состоянию на сентябрь 2024 года в стране работало около 779 тысяч украинцев.

Согласно отчету Gi Group, опубликованному в конце 2024 года, значительно возросло количество разрешений на работу для граждан Непала, Филиппин и Колумбии.

филиппинцы – рост на 60% ;

– рост на ; непальцы – рост на 46% ;

– рост на ; колумбийцы – рост на 337%, то есть в три раза больше, чем в 2023 году.

Особенно заметно увеличение количества работников из Колумбии. Граждане этих стран готовы работать за более низкие зарплаты, чем украинцы, и часто соглашаются на менее комфортные условия труда.

Экономическая ситуация в Польше остается стабильной, а спрос на рабочую силу во многих отраслях продолжает расти.

нехватка местных кадров – во многих секторах экономики, особенно в производстве, строительстве и сфере услуг, ощущается нехватка квалифицированных работников;

– во многих секторах экономики, особенно в производстве, строительстве и сфере услуг, ощущается нехватка квалифицированных работников; эмиграция поляков в Западную Европу – многие польские граждане выезжают на работу в более экономически развитые страны ЕС, такие как Германия или Великобритания;

– многие польские граждане выезжают на работу в более экономически развитые страны ЕС, такие как Германия или Великобритания; низкие требования к условиям труда – работники из Непала, Филиппин и Колумбии часто соглашаются на работу с меньшими социальными гарантиями и худшими условиями проживания;

– работники из Непала, Филиппин и Колумбии часто соглашаются на работу с меньшими социальными гарантиями и худшими условиями проживания; льготные условия для трудоустройства иностранцев – Польша продолжает упрощать процедуры получения разрешений на работу гражданам третьих стран, что способствует привлечению рабочей силы из-за пределов Европы.

Несмотря на сохранение лидерства среди иностранных работников, доля украинцев на рынке труда Польши уменьшается. Согласно данным, количество украинских работников снизилось на 7,8% по сравнению с 2018 годом

возвращением части украинских беженцев домой после временного пребывания в Польше;

после временного пребывания в Польше; переездом украинцев в другие страны ЕС с лучшими условиями трудоустройства, в частности в Германию, Чехию и Словакию;

с лучшими условиями трудоустройства, в частности в Германию, Чехию и Словакию; ростом конкуренции со стороны работников из Азии и Латинской Америки, готовых работать за меньшие деньги и в худших условиях.

Тем не менее, украинцы продолжают оставаться важной частью польской рабочей силы благодаря культурной близости двух стран, упрощенной процедуре трудоустройства и быстрой адаптации к местным условиям.

повышение квалификации – работники с высшим образованием и специализацией имеют больше шансов найти высокооплачиваемую работу и остаться в Польше на длительный срок;

– работники с высшим образованием и специализацией имеют больше шансов найти высокооплачиваемую работу и остаться в Польше на длительный срок; адаптация к изменению рынка труда – многие работодатели предлагают курсы обучения и переквалификации, которые могут помочь украинцам остаться востребованными в условиях роста конкуренции;

– многие работодатели предлагают курсы обучения и переквалификации, которые могут помочь украинцам остаться востребованными в условиях роста конкуренции; переходы в сектора с высокими требованиями к квалификации – IT, медицина, инженерия и сфера услуг с высокими стандартами качества остаются перспективными отраслями для трудоустройства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за год средняя заработная плата выросла на 22%, до 22,5 тыс. грн. по состоянию на конец декабря 2025 – 50 тыс. грн.

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