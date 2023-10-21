В Польше платят украинцам соцпомощь: деньги получили уже больше 1,1 млн человек 

В Польше в 2022 году соцпомощью воспользовались 1 млн 111 тыс. граждан Украины и 612 тыс. украинских семей. Согласно данным Центрального статистического управления Польши, общая сумма предоставленных льгот составила 364,8 млн злотых (3,1 млрд грн).

Как сообщает Миграционная платформа EWL, почти каждый пятый гражданин Украины, получивший такую помощь, находился в Мазовецком воеводстве с центром в Варшаве (242,6 тыс. человек – 21,8% всех граждан Украины). Меньше всего воспользовавшихся украинцев помощью, находились в Свентокшиском воеводстве на юго-востоке Польши с центром в Кельце – 17,4 тыс. человек (1,6%).

Социальную помощь для граждан Украины в Польше делят на три категории: единовременная денежная помощь в размере 300 злотых на человека (около 2600 грн), помощь в виде питания и другие выплаты.

Видео дня

"В Польше для граждан Украины остаются доступными социальные льготы от государства, ежемесячно продолжающие выплаты в рамках программы 500+ на ребенка. А также есть возможность подавать заявки на программы помощи международных благотворительных фондов и волонтерских организаций", - рассказывает глава Фонда поддержки мигрантов на рынке труда EWL Мария Кузенко.

Ранее в Министерстве финансов Польши заявляли, что Польша потратила на помощь Украине около 50 млрд. злотых или 2% своего ВВП. По оценкам польских экспертов, благодаря украинским вынужденным мигрантам ВВП страны в 2022 году вырос как минимум на 1 процентный пункт.

OBOZ.UA сообщал ранее о том, что после проверки ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) в Украине были прекращены выплаты более 140 тыс. человек, которые не отвечали указанным критериям. Это снизило расходы госбюджета на 400 млн грн в месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!