В ПФУ показали, какую пенсию получат украинцы: названы суммы

Пенсионный фонд показал размер заработной платы для украинца, у которого коэффициент заработка составляет 2,5 раза. То есть зарплата длившихся период была в 2,5 раза выше средней. Пенсия в таком случае составит 12 078 грн.

Об этом говорится в данных ПФУ. При этом со средней зарплатой и 35 годами стажа можно рассчитывать на пенсию в размере 4745 грн. Украинцы, которые получают минимальную зарплату, смогут рассчитывать на пенсию, размер которой близок к минимальной (2361 грн). При обращении за назначением пенсии в 2024 году применяется средний показатель заработной платы в размере 13 559,41 грн.

Украинец, получающий зарплату в два раза выше средней, сможет получать пенсии в размере 9 491,5 грн. Чем больше зарплата, тем на большую выплату можно рассчитывать.

Какие пенсии получат украинцы

В результате индексации минимальные пенсии выросли:

у лиц в возрасте от 65 лет, не работающих и имеющих не менее 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин, общий размер пенсии со всеми надбавками не может быть менее 3370 гривен (было 3120 гривен);

у пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, имеющих не менее 25 лет стажа у мужчин и не менее 20 лет у женщин – также 3370 гривен (было 3120 гривен);

у пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин – 3240 гривен (было 3 тысячи гривен);

у пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет, имеющих не менее 25 лет стажа у мужчин и не менее 20 лет у женщин – так же 3240 гривен (было 3 тысячи гривен);

у пенсионеров, которым не исполнилось 70 лет, имеющих 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин, а также лицам с инвалидностью I группы – 2980 гривен (было 2760 гривен);

у других лиц, не работающих – 2725 гривен (было 2520 гривен).

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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