В НБУ объяснили, когда банки обязаны остановить перевод: кому грозит ограничение на семь дней

В Украине банки имеют право остановить операцию, если она подозревает и уточнит у клиента данные. Специально уполномоченный орган может принять решение о приостановлении расходных операций сроком до семи рабочих дней.

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Об этом говорится в разъяснении Нацбанка. "Банк имеет право остановить операцию, если она подозревается. Также банк обязан остановить операцию, если имеет подозрение, что она имеет признаки уголовного правонарушения. Специально уполномоченный орган может принять решение об остановке расходных операций на срок до семи рабочих дней", – говорится в разъяснении.

При этом в НБУ напомнили, что не контролируют, защищает ли банк персональные данные своих клиентов. Осуществление надзора за банками по соблюдению ими законодательства о защите персональных данных и проведения соответствующих проверок выходит за пределы полномочий Национального банка, а осуществляется Государственной службой Украины по защите персональных данных.

Украинцы могут жаловаться на банки в НБУ, однако, это не означает, что после жалобы состоится внеплановая проверка.

"Обращение потребителей финансовых услуг – не основание для проведения внеплановой проверки. Однако внеплановая проверка возможна, если Национальный банк выявил систематические нарушения, а финансовое учреждение их не устранило", – ответили в НБУ.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, потому считает, что ставка 3,5% незаконна.

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