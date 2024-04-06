В "Нафтогазе" рассказали, кому придется переплатить за газ: что нужно сделать, чтобы не получить завышенные платежки

В Украине до 5 числа каждого месяца передавать показы газового счетчика даже те, кто не проживает в помещении и не пользуется голубым топливом. И иначе придется переплачивать за газ.

"Нужно ли передавать показания счетчика, если вы временно выехали из квартиры и не используете газ? Да! Это поможет избежать некорректных начислений. Ведь оператор ГРМ (ваш обл- или горгаз) может рассчитывать расходы на газ "по плановому ежемесячному объему потребления", если не получает актуальные данные", – объясняют на официальной странице "Нафтогаза" в Facebook.

Те, кто находится за границей или пока не проживают в своем доме, могут передавать показания счетчика через международный номер или воспользоваться нашими онлайн-сервисами. В частности:

личным кабинетом на сайте my.gas.ua;​

прямым входом на https://gas.ua/ru/indicators для быстрой подачи без регистрации;​

отправив SMS на номер 4647;​

через чаты в Viber или Telegram

Напомним, в Украине газовые компании наказывают потребителей, подозреваемых во вмешательстве в работе счетчика. Размер "штрафа" (доначисления за якобы не учтенный газ) могут достигать сотен тысяч гривен. При этом в абсолютном большинстве дел суды занимают позицию именно газовых компаний. А опровергнуть результаты экспертизы практически невозможно.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергии в мае не проводят. При этом решение должно быть принято правительством, а не Нацкомиссией.

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