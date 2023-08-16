В магазинах изменили цены: как переписали стоимость ключевого продукта
В Украине пересчитали цены на хлеб. К примеру, 500-граммовый батон Киевский Нарезной подорожал почти на 1 грн – со среднеиюльских 24,75 грн до нынешних 25,72 грн.
Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в отдельных сетях супермаркетов этот батон стоит (за буханку 500 грамм):
- Auchan – 25,8 грн;
- Novus – 23,56 грн;
- Megamarket – 27,8 грн.
Еще больше выросли цены на 300-граммовую буханку ржаного хлеба Riga Бородиновский. Он подорожал на 4,5 грн – со средних 30,9 грн до 35,4 грн.
Цены продолжат расти
О том, что цены на хлеб будут расти, эксперты предупреждали еще весной. В частности, сотрудница "Института аграрной экономики" Светлана Черемисина прогнозировала, что подорожание будет постепенным, но стабильным – 0,5-1% в месяц.
Причин этого она выделяла две. Это:
- удорожание электроэнергии на фоне продолжительного энергетического кризиса в Украине;
- возврат довоенного НДС на автотопливо с 1 июля 2023 года.
Как подорожал хлеб за год
А вот за год – с июля-2022 по июль-2023 – цены на хлеб в Украине выросли сразу на 9,7%. Хлебобулочные изделия же подорожали меньше, что, впрочем , не отменяет самого факта. Цены на них выросли на 0,9%.
Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же еда в Украине подорожала на 12,8%. Больше всего цены выросли на яйца – сразу на 56,4%.
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