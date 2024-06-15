В Киеве резко изменились цены на аренду квартир: такого не было даже до большой войны

В Киеве значительно увеличились цены на аренду квартир. Цены составили 25–30 тыс. грн/месяц на 1–2-комнатные квартиры, в области — 15–20 тыс. грн. Это почти в полтора раза больше, чем в начале 2024 года. Аналогичная картина наблюдается и в западных областях.

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Об этом говорится в публикации ZN. "Из-за боев на Харьковском направлении рынок недвижимости в Киеве (и области) и за пределами прифронтовой Украины получил очередной импульс от переселенцев с востока: цены на аренду буквально взлетели, найти "условно нормальную" квартиру в аренду стало крайне непросто", - говорится в публикации .

Стоимость аренды растет на фоне падения цен на покупку/продажу жилой недвижимости. В этом сегменте начался просто обвал цен – иногда продаже объекта не способствует даже снижение его цены на 30% и больше. Покупателей нет, а продавцами выступают обычно те, кто нашел убежище за границей.

И если в конце 2023-го некоторые радовались тому, что цены в Киеве вернулись на предвоенный уровень, то сегодня проявилась новая тенденция — падение цен на куплю/продажу в Киеве и области. Впрочем, переселенцам это легче приобрести себе жилье, например, за жилищные сертификаты. Не считая того, падение цен также свидетельствует о нежелании инвесторов вкладывать средства в недвижимость.

Как сообщал OBOZ.UA, по всей Украине на вторичном рынке изменились цены на 1-комнатные квартиры. При этом переписали их как в сторону удорожания, так и удешевления. К примеру, с марта по май 2024 года наибольшая стоимость такого жилья выросла в Закарпатской области – сразу на 10%, до средних 58 919 долларов. Наибольшее снижение зафиксировано в Сумской области – на 6% до средних 27 090 долларов.

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