В Киеве продают самую маленькую квартиру: сколько стоит жилье размером с кладовку

В Киеве самая маленькая квартира, которую продают на рынке недвижимости, имеет площадь менее 10 квадратов. При этом стоимость жилья составляет 1 млн 20 тыс. грн. В пересчете на стоимость квадрата жилье в крохотной квартире стоит как в элитном ЖК.

Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. "Продажа готового арендного бизнеса, приносящего стабильный доход. Вашему вниманию предлагается смарт-квартира в Днепровском районе", - говорится в объявлении. Квартира расположена на первом этаже.

Общая площадь 9.8 квадрата, комната имеет площадь в 6,1 квадрата, кухня – два квадрата, санузел – 1,7 квадрата. "Сделан качественный, современный ремонт. Близость к метро обеспечивает постоянный поток клиентов. Квартира находится в управлении и будет приносить владельцу пассивный стабильный доход ежемесячно", - говорится в объявлении.

Если перечислить в гривне, стоимость квартир в Украине выросла. Так, в январе 2022-го квартира стоимостью 90 тыс. долларов в столице в гривневом эквиваленте стоила 2,4 млн грн. Сейчас такая же квартира будет стоить около 88,6 тыс. долларов (ибо цены в валюте снизились). Но в гривне придется заплатить за такую квартиру уже 3,3 млн. грн. Перспектив для понижения цен немного. Квартиры в новостройках дорожают, курс доллара постепенно растет.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине перечислили стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально поменялась.

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