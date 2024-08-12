В КГГА заговорили о новых штрафах для киевлян: за что будут наказывать

В Киеве могут значительно возрасти штрафы за порчу и разрушение объектов культурного наследия – наказание предлагают увеличить в сотни раз. В Киевской горгосадминистрации уже создали соответствующую рабочую группу.

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Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" заявила заместитель председателя КМДА Анна Старостенко. Она подчеркнула, что нынешние законы не дают эффективно охранять объекты культурного наследия, исторические здания.

"Из-за отсутствия должного наказания для неблагополучных владельцев объектов культурного наследия, уничтожающих или доводящих достопримечательности и ценные исторические здания до разрушения, тема сохранения культурного наследия становится все более болезненной. Закон в нынешнем виде не дает местным властям эффективно защищать свое историческое достояние и очень либерален к нарушителям, которые за снос или порчу исторического здания платят смешные штрафы", – пояснила Старостенко.

Она называет сложившуюся ситуацию угрожающей, поскольку за время, которое пойдет на разработку новых норм, могут быть потеряны новые исторические здания. Поэтому городские власти хотят получить разрешение принудительно выкупать объекты, если их владелец не выполняет необходимые достопримечательности.

В настоящее время штраф за порчу объектов культурного наследия составляет 1700 гривен для физлиц и 17 тыс. гривен для юрлиц. Анна Старостенко настаивает, что суммы штрафов должны быть увеличены в десятки или даже сотни раз.

"Должен быть отработан четкий механизм взаимодействия на местном уровне, где все службы будут координировать свои действия и оперативно реагировать на проблемы. И здесь очень важна поддержка правоохранительных органов", – отметила чиновница.

Необходимые решения должны быть приняты и на местном уровне. Поэтому в ближайшее время должны быть наработаны инструменты, ускоряющие предоставление объектам соответствующего статуса.

Также OBOZ.UA писал, что для украинских водителей могут ввести новый штраф – за превышение транспорта допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

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