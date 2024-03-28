В Канаде истекают сроки визовой программы для украинских беженцев: продлевать ее не планируют

Министр иммиграции Канады Марк Миллер заявил, что у него нет планов продлевать экстренную визовую программу для украинцев. Срок ее действия заканчивается 31 марта.

Об этом пишет издание The Globe and Mail. Программа "Разрешение на экстренные поездки между Канадой и Украиной" дает возможность украинцам учиться, работать и оставаться в Канаде на срок до трех лет. Хотя заявления были закрыты в июле прошлого года, обладателям виз по программе было дано время до 31 марта этого года, чтобы прибыть в Канаду.

К концу марта в Канаду прибудут около 300 000 украинцев. По данным Департамента иммиграции, программа затронула 960 000 украинцев, но по состоянию на конец февраля в Канаду прибыли только 248 726 человек. Многие другие подали заявки на участие в программе в качестве "страхового полиса" и, скорее всего, никогда не примут участие.

"Мы знаем, что работодатели не решаются нанимать, обучать и продвигать по службе украинцев, зная, что срок их разрешения на работу истекает через год", – отметил он. Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив также дала понять Миллеру, что Киев хочет, чтобы украинцы вернулись домой, рассказал Миллер The Globe and Mail.

Отметим, все меньше украинских беженцев, которые находятся за границей, планируют переехать назад в Украину. За последние полтора года их доля сократилась с 50% приблизительно до 26%. Чтобы вернуть людей, принимать меры нужно уже сейчас, говорят эксперты. И речь идет не только о рынке труда.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Польша не будет стимулировать возвращение украинских беженцев домой. Польские работодатели заинтересованы в том, чтобы работающие украинцы оставались на рабочих местах. В то же время, Польша – не та страна, где можно комфортно жить на выплаты и льготы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!