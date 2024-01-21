В каких канистрах и как украинцам следует хранить бензин и дизель: озвучены лайфхаки

Водителям рекомендуют хранить дизельное топливо и бензин в специальных металлических канистрах с соответствующими метками и надписями. Канистры должны иметь герметичную крышку и возможность запирания на ключ.

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OBOZ.UA расскажет, какие должны быть меры безопасности и в каких канистрах следует хранить горючее.

Меры безопасности, которые должны быть выполнены при хранении дизельного топлива и бензина, включают :

1. Хранение в огнестойких помещениях или на открытом воздухе на расстоянии не менее 10 метров от источников огня.

2. Запрещение хранения топлива в помещениях, имеющих специальное назначение, таких как гаражи, подвалы, сараны и т.п.

3. Запрещение хранения топлива рядом с пищевыми продуктами, лекарствами или другими материалами.

4. Использование канистров только для предназначенного им топлива.

5. Хранение топлива в канистрах, имеющих объем не более 20 литров.

6. Запрещение хранения топлива в канистрах с поврежденными крышками или телом.

7. Хранение канистр с топливом в вертикальном положении.

8. Запрещение хранения канистр с топливом вблизи источников огня, электрических приборов или других источников тепла.

9. Запрет хранения топлива в автомобилях на длительное время.

10. Использование защитных перчаток и очков при работе с топливом.

Как писал ранее OBOZ.UA, украинцы могут пользоваться некоторыми лайфхаками для экономии горючего. Один из способов – уменьшение скорости движения. Скорость движения влияет на потребление горючего, поэтому рекомендуется сбавлять скорость движения на дороге.

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