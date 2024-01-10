Как украинцам экономить бензин в холодное время года и хранить горючее: озвучены действенные лайфхаки
Украинцы могут пользоваться некоторыми лайфхаками для экономии горючего. Один из способов – уменьшение скорости движения. Скорость движения влияет на потребление горючего, поэтому рекомендуется сбавлять скорость движения на дороге.
OBOZ.UA озвучит несколько советов, как экономить бензин в холодное время года и хранить горючее.
- Загревайте двигатель перед выездом
Холодный двигатель потребляет больше горючего, поэтому перед поездкой рекомендуется дать ему подогреться.
- Используйте зимнюю резину
Зимняя резина обеспечивает лучшую адгезию к дороге, что позволяет экономить бензин.
- Используйте систему обогрева сидений вместо обогрева кабины
Обогрев сидений потребляет меньше энергии, чем обогрев кабины.
- Используйте автомобильную систему кондиционирования воздуха вместо обогрева кабины
Кондиционер использует меньше энергии, чем обогрев кабины.
- Храните топливо в теплом месте
Топливо замерзает при низких температурах, что может вызвать проблемы с запуском двигателя. Потому рекомендуется хранить топливо в теплом месте.
- Используйте топливо высокого качества
Качество топлива может повлиять на работу двигателя и расход топлива. Рекомендуется использовать топливо высокого качества.
- Не перегружайте автомобиль
Перегрузка автомобиля приводит к увеличению потребления горючего, поэтому необходимо соблюдать допустимую массу перевозки.
Как сообщал ранее OBOZ.UA, водителям следует хранить дизельное топливо и бензин в специальных металлических канистрах с соответствующими метками и надписями. Канистры должны иметь герметичную крышку и возможность запирания на ключ.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!