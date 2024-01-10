Как украинцам экономить бензин в холодное время года и хранить горючее: озвучены действенные лайфхаки

Украинцы могут пользоваться некоторыми лайфхаками для экономии горючего. Один из способов – уменьшение скорости движения. Скорость движения влияет на потребление горючего, поэтому рекомендуется сбавлять скорость движения на дороге.

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OBOZ.UA озвучит несколько советов, как экономить бензин в холодное время года и хранить горючее.

Загревайте двигатель перед выездом

Холодный двигатель потребляет больше горючего, поэтому перед поездкой рекомендуется дать ему подогреться.

Используйте зимнюю резину

Зимняя резина обеспечивает лучшую адгезию к дороге, что позволяет экономить бензин.

Используйте систему обогрева сидений вместо обогрева кабины

Обогрев сидений потребляет меньше энергии, чем обогрев кабины.

Используйте автомобильную систему кондиционирования воздуха вместо обогрева кабины

Кондиционер использует меньше энергии, чем обогрев кабины.

Храните топливо в теплом месте

Топливо замерзает при низких температурах, что может вызвать проблемы с запуском двигателя. Потому рекомендуется хранить топливо в теплом месте.

Используйте топливо высокого качества

Качество топлива может повлиять на работу двигателя и расход топлива. Рекомендуется использовать топливо высокого качества.

Не перегружайте автомобиль

Перегрузка автомобиля приводит к увеличению потребления горючего, поэтому необходимо соблюдать допустимую массу перевозки.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, водителям следует хранить дизельное топливо и бензин в специальных металлических канистрах с соответствующими метками и надписями. Канистры должны иметь герметичную крышку и возможность запирания на ключ.

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