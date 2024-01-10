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Как украинцам экономить бензин в холодное время года и хранить горючее: озвучены действенные лайфхаки

Владимир Пазий
Экономика
1 минута
1,9 т.
Какие лайфхаки помогают экономить бензин

Украинцы могут пользоваться некоторыми лайфхаками для экономии горючего. Один из способов – уменьшение скорости движения. Скорость движения влияет на потребление горючего, поэтому рекомендуется сбавлять скорость движения на дороге.

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OBOZ.UA озвучит несколько советов, как экономить бензин в холодное время года и хранить горючее.

  • Загревайте двигатель перед выездом

Холодный двигатель потребляет больше горючего, поэтому перед поездкой рекомендуется дать ему подогреться.

  • Используйте зимнюю резину

Зимняя резина обеспечивает лучшую адгезию к дороге, что позволяет экономить бензин.

  • Используйте систему обогрева сидений вместо обогрева кабины

Обогрев сидений потребляет меньше энергии, чем обогрев кабины.

  • Используйте автомобильную систему кондиционирования воздуха вместо обогрева кабины

Кондиционер использует меньше энергии, чем обогрев кабины.

  • Храните топливо в теплом месте

Топливо замерзает при низких температурах, что может вызвать проблемы с запуском двигателя. Потому рекомендуется хранить топливо в теплом месте.

  • Используйте топливо высокого качества

Качество топлива может повлиять на работу двигателя и расход топлива. Рекомендуется использовать топливо высокого качества.

  • Не перегружайте автомобиль

Перегрузка автомобиля приводит к увеличению потребления горючего, поэтому необходимо соблюдать допустимую массу перевозки.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, водителям следует хранить дизельное топливо и бензин в специальных металлических канистрах с соответствующими метками и надписями. Канистры должны иметь герметичную крышку и возможность запирания на ключ.

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