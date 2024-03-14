Когда украинцы смогут получить выплаты по механизму ООН: в Минюсте раскрыли детали

Начиная с апреля 2024 года украинские граждане получат возможность подать заявки на компенсацию за ущерб, причиненный агрессией России. Такие выплаты станут возможны благодаря специальному механизму ООН. Однако сам процесс получения средств будет небыстрым и потребует от украинцев регистрации.

По меньшей мере, год пойдет на то, чтобы заработал международный механизм, созданный в Гааге для компенсации. Такими оценками поделилась заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая в интервью "Голосу Америки".

По словам чиновницы, будущие выплаты будут осуществляться через фонд, который будет создан по упомянутому механизму ООН. Регистрация заявок в этом фонде будет проведена уже с апреля этого года. Категории пострадавших и виды причиненного ущерба уже одобрены и ожидают сертификации конференцией сторон до конца марта-2024. В дальнейшем будут созданы органы управления, которые будут искать источники финансирования.

"То есть это не менее года, поскольку соответствующие нормы международного права должны быть выдержаны. Поэтому сказать, что можно будет получить компенсации завтра, к сожалению, как бы мне этого ни хотелось, мы не можем, но мы над этим работаем, чтобы это заработало, чтобы людям наконец было куда обратиться для получения компенсации за ущерб", – рассказала заместитель министра.

Напомним, что кроме ООН, украинцы могут получить дополнительную финансовую помощь от других международных организаций, таких как: Международный Комитет Красного Креста, "ЮНИСЕФ Спільно", Международная организация по миграции и 1KProject. Такие выплаты предусмотрены для уязвимых категорий населения, в частности:

пожилых людей старше 65 лет с уровнем дохода ниже 300 грн;

взрослых с особыми потребностями, в частности, с инвалидностью и хроническими заболеваниями;

многодетных семей;

одиноких стариков и семей, состоящих из пожилых людей (старше 60 лет).

Как сообщал ранее OBOZ.UA, некоторые из украинских переселенцев вправе подать заявку на дополнительную денежную помощь от ООН. Речь идет о выплате общей суммой 10,8 тыс. грн на человека, однако для его получения должно быть соблюдено ряд условий.

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