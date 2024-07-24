В государственные правила по уходу за ребенком внесли изменения: как обновили услугу "муниципальная няня"

Кабмин расширил перечень семей, которые могут воспользоваться услугой "муниципальная няня". В частности, теперь ее будут предоставлять для родителей и опекунов ребенка, которые ухаживают за ребенком до 3-х лет – если один них является внутриперемещенным лицом (ВПЛ).

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Об этом сообщили в Минсоцполитики. Воспользоваться же "муниципальной няней", по информации Госслужбы по делам детей, также могут родители и опекуны ребенка, которые ухаживают за:

Ребенком до 6-ти лет, который вместе с родителями, опекунами проживает на территориях, где невозможно обеспечить функционирование садиков.

"О прекращении деятельности учреждений дошкольного образования нужно давать подтверждение (это копия решения исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета. В случае размещения такого решения на сайтах соответствующего совета, подтверждение не предоставляется)", – отметили там.

Ребенком до 6 лет, если один из родителей или опекунов является лицом с инвалидностью I или II группы.

Ребенком до 6-ти лет, нуждающимся в дополнительном уходе.

"В частности, это ребенок с инвалидностью, или больной тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы", – рассказали в службе. Отметив, что в этот список также входят:

тяжелые врожденные пороки развития;

редкие орфанные заболевания;

онкологические, онкогематологические заболевания;

детский церебральный паралич;

тяжелые психические расстройства;

сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);

острые или хронические заболевания почек IV степени;

получение тяжелой травмы;

потребность в трансплантации органа;

потребность в паллиативной помощи, которой не установлена ​​инвалидность.

"Возмещение рассчитывается за часы ухода. Но не может превышать 7 100 гривен в месяц на одного ребенка", – отметили в Минсоце.

При этом там подчеркнули: для назначения компенсации нужно предоставить необходимые документы (список по ссылке) – вместе с подтверждением расходов на оплату муниципальной няни. А также актом о предоставленной услуге.

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