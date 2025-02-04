В Германии выставили на продажу виллу путинского олигарха Усманова: особняк оказался самой дорогой недвижимостью в стране

В Германии за долги выставили на продажу виллу подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова, который является одним из самых богатых людей в РФ. Эта вилла оказалась самой дорогой недвижимостью в Германии, ее оценили в 25 млн евро.

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Об этом сообщило немецкое издание Merkur. Речь идет об особняке Усманова на берегу озера Тегернзее в Роттах-Эгерн (Бавария).

Усманов пользовался этой виллой как "летней резиденцией" с 2011 года до 28 февраля 2022 года. То есть до момента, когда он попал под санкции ЕС и был вынужден убегать из Германии.

Виллу в 2011 году приобрела за 7,8 млн евро офшорная компания Tegernsee Limited с острова Мэн, которую связывают с олигархом. Сам Усманова утверждал, что якобы арендовал виллу за 77 тысяч евро в неделю.

В настоящее время в Германии против Усманова ведется расследования по факту уклонения от уплаты налогов. В рамках этого дела суд поручил конкурсному управляющему оплатить долги Tegernsee Limited. Так как Усманов отрицал свою связь с виллой, накопились долги за ее обслуживание, и арестованное имущество решили продать.

"По данным портала по продаже недвижимости Immowelt, который отслеживает цены с 1996 года, сейчас это (вилла Усманова. – Ред.) – самый дорогой объект недвижимости в Германии. Вилла стоит почти на 10 млн евро дороже предыдущего лидера рейтинга, дома в городе Кампен на острове Зильт", – отмечает издание.

Площадь виллы составляет 735 квадратных метров. В особняке есть четыре спальни и ванные комнаты на двух верхних этажах. Также имеется баня и бассейн.

При этом лодочный сарай перед виллой уже был пущен с молотка. Его купил житель Роттах-Эгерна примерно за 1 млн евро.

Алишер Усманов находится под санкциями и не может пользоваться счетами в ЕС. При этом Усманов является одним из богатейших россиян и имеет обширные связи с российской властью. Усманову поручают управление финансовыми потоками Кремля, также его называют "доверенным посредником" президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2024 года украинский суд окончательно конфисковал активы миллиардера Усманова на сумму более 2 млрд грн, включая железорудную продукцию и уставный капитал IT-компании. Это решение вступило в законную силу и не подлежит обжалованию.

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