В Германии предлагают кардинально упростить трудоустройство украинцев: что может измениться

Ассоциация городов и муниципалитетов Германии обратилась с предложением кардинально упростить условия трудоустройства украинских беженцев. Работу предлагают предоставлять без знания немецкого языка.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном tagesschau. "Мы все еще слишком бюрократичны и негибки, когда речь идет об интеграции на рынок труда… Меры по интеграции и изучению языка должны осуществляться параллельно с началом работы", – заявил свою позицию управляющий директор ассоциации Андре Бергеггер.

Должна быть возможность приступить к работе, не обязательно проходить курсы языков и интеграции заранее, пояснил он. "Мы должны быть готовы к тому, что беженцы из Украины будут продолжать приезжать к нам. Также пока не ожидается, что большинство украинцев вернутся на родину в ближайшее время", - продолжил Бергхеггер.

В Германии работают только 19% украинских беженцев в возрасте от 18 до 64 лет. Причина кроется в высоких социальных выплатах, которые нивелируют мотивацию устраиваться на работу с низким уровнем оплаты труда. Потому в Германии хотят перекроить правила для беженцев из Украины.

Временной защитой в ЕС пользуются 4,3 млн. украинцев. Преимущественно люди, спасающиеся от войны, осели в таких странах как Германия (1,27 млн человек, 29,5% от общего количества) и Польша (951,56 тыс. человек, 22,1%).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, власти Польши готовят "революционные" изменения в закон о помощи беженцам из Украины. При этом систему финансирования питания и проживания в гостевых домах до десяти человек намерены отменить.

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