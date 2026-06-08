В Германии готовятся раздавать паспорта украинцам: сколько беженцев могут получить гражданство

В 2025 году в Германии зафиксировали миграционный рекорд – гражданство страны получили 310 тысяч иностранцев, что стало самым высоким показателем за последние 25 лет. Сейчас по количеству приобретенных паспортов лидируют выходцы из Сирии и Турции, но власти уже готовятся к большой волне натурализации граждан Украины – один из сценариев включает одновременную подачу документов почти 1,3 млн беженцев.

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Об этом сообщило немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на статистические данные федеральных земель. Муниципалитеты ФРГ уже начали активную подготовку к массовой подаче заявлений украинцами.

Когда ожидается "украинский бум" на немецкие паспорта

Немецкие власти прогнозируют стремительный рост количества заявлений от украинцев весной 2027 года. Это обусловлено совпадением нескольких критически важных факторов:

в марте 2027 года истекает срок действия действующего статуса временной защиты, предоставленного украинским беженцам;

украинцы, прибывшие в Германию с началом полномасштабной войны, именно весной 2027 года достигнут необходимого для натурализации 5-летнего срока непрерывного проживания в стране ;

; стремление получить стабильный юридический статус в ЕС будет побуждать многих украинцев воспользоваться возможностью натурализации ;

; благодаря реформе, вступившей в силу в середине 2024 года, иностранцам разрешили сохранять свое предыдущее гражданство ;

; украинцы изначально получили право на официальное трудоустройство, благодаря чему многие из них уже способны доказать финансовую состоятельность самостоятельно обеспечивать себя и не зависеть от социальных выплат ;

; из-за отсутствия необходимости в длительных и изнурительных процедурах предоставления политического убежища или дополнительных сложных проверках личности, украинцы интегрируются значительно быстрее.

Почему рады не все

По состоянию на начало мая, временная защита в Германии была предоставлена 1,27 млн украинских беженцев. Если гипотетически они одновременно подадут заявки на натурализацию, это может вызвать "окончательный коллапс" профильных ведомств, предупредили в правовом комитете Немецкой ассоциации городов.

Учитывая это от федерального правительства немедленных разъяснений, чтобы местные власти могли заблаговременно подготовиться к возможному развитию событий. Впрочем, регионы страны придерживаются кардинально разного подхода к этому вопросу:

в Берлине и некоторых других регионах уже готовятся к большому количеству прошений о натурализации и планируют расширять штат – около трети трудоспособных украинцев работают на рабочих местах с социальным страхованием, владеют языком и не имеют судимостей, что создает огромный потенциал для получения ими паспортов;

и планируют расширять штат – около трети трудоспособных украинцев работают на рабочих местах с социальным страхованием, владеют языком и не имеют судимостей, что создает огромный потенциал для получения ими паспортов; зато в земельном округе Ульцен (вблизи Гамбурга) и в городе Фленсбург считают, что украинцы не имеют права на паспорт, поскольку 24 параграф Закона о проживании (согласно которому им предоставляется временная защита) исключает возможность натурализации.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что настроения украинских беженцев относительно выезда в Германию резко остыли. За год приток граждан Украины в эту страну упал на 21%, которые ранее составляли одну из самых больших волн миграции.

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