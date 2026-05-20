В ЕС назвали нелогичной временную защиту для некоторых беженцев из Украины: кого предлагают лишить статуса

В Европейском Союзе (ЕС) обсуждают возможные ограничения временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Общего решения пока нет, но дискуссия вокруг статуса беженцев идет.

Об этом заявила Deutsche Welle специальный представитель ЕС по вопросам украинцев Ильва Йоханссон. Она назвала текущую ситуацию нелогичной.

"По моему личному мнению, не совсем логично выглядит то, что многие военнообязанные мужчины, которые не имеют права покидать Украину, как только пересекают границу, возможно, даже нелегально, сразу получают временную защиту", – сказала она.

По ее словам, это создает "противоречивый сигнал" для Украины – ведь ЕС одновременно поддерживает Киев в войне против России, в том числе и военным путем.

Будут ли изменения

Йоханссон не исключила введения определенных исключений, но с важной оговоркой. "Если какие-то ограничения и будут введены, думаю, они будут очень незначительными", – отметила спецпредставитель ЕС.

Сейчас государства-члены ЕС только обсуждают вопрос – никакого согласованного решения нет. Но следует отметить, что в случае отмены защиты украинцам придется выбирать:

возвращаться в Украину;

переходить на другие легальные статусы для дальнейшего проживания – в разных странах предусмотрены разные механизмы.

Могут ли мужчин принудительно вернуть

Короткий ответ – нет, по крайней мере массово. Принудительное возвращение возможно только в индивидуальных случаях: если человек нарушил законодательство страны пребывания или совершил уголовное преступление. В таких ситуациях применяются стандартные процедуры депортации или экстрадиции.

Общего механизма принудительного возвращения военнообязанных не существует. Даже теоретически его введение требовало бы сложных международных договоренностей между Украиной и каждой из стран ЕС отдельно – ведь речь идет о юрисдикции других государств и правах людей, которые уже имеют легальный статус пребывания.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что правительство Чехии добивается, чтобы Евросоюз позволил этой стране больше не предоставлять временную защиту украинцам мобилизационного возраста. Сейчас власти страны пытаются заручиться для этого поддержкой других стран Европы.

