В Дії появилось важное обновление для ВПЛ: как воспользоваться

В национальном сервисе государственных услуг Дія появилась возможность обновления справки и помощи от государства на семью внутриперемещенных лиц (ВПЛ). Теперь не нужно собирать документы, потому что это можно сделать в несколько кликов.

"Вернули услугу онлайн с удобными обновлениями и доработками, которые внедряли совместно с Минсоцполитики. Все снова онлайн, без очередей, бумажек и походов в учреждения", – сообщили в пресс-службе Дії.

Что изменилось?

можно подать одно заявление на справку ВПЛ сразу за всю семью (себя, мужа или жену и детей, покинувших дом из-за войны вместе с вами);

оформить выплаты для детей, родившихся после перемещения;

денежная помощь за всех членов семьи будет поступать на одну банковскую карту.

Раньше каждый подавал заявление за себя, а оформить выплаты онлайн на родившихся уже после перемещения детей было невозможно.

Как получить справку ВПЛ и денежную помощь в приложении Дія?

обновить приложение, зайти в него и нажать "Сервисы" и "Получить статус ВПЛ";

указать свое текущее местонахождение, подтвердить геолокацию;

ввести данные о членах семьи;

выбрать карту єПідтримка для получения финансовой помощи;

указать, какая помощь необходима: медицинское обслуживание, образование или гуманитарка;

оставить контактные данные.

Справка ВПЛ появится в Дії вместе с другими цифровыми документами, а средства будут выплачены на карточку єПідтримка. Но стоит учитывать, что сервис доступен только для украинцев, еще не имеющих справки ВПЛ.

Также OBOZ.UA сообщал, что у украинцев, пострадавших в результате полномасштабного вторжения российских войск, появилась возможность подать заявление в Реестр убытков для Украины, открывшегося в Гааге. Это можно сделать бесплатно через Дію.

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