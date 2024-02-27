В Британии выпустили официальные коллекционные монеты с Джорджем Майклом: как выглядят. Фото

Королевский монетный двор в Великобритании выпустил памятную монету, посвященную певцу Джорджу Майклу. Чеканку одобрил король Чарльз III. На монете изображен "фирменный" портрет Джорджа Майкла в темных очках, который украшал обложку дебютного сольного альбома певца "Faith".

Это последний выпуск в серии Music Legends, сообщает Daily Mail. Ранее в эту серию уже вошли монеты с портретами Дэвида Боуи и Элтона Джона.

Памятные монеты с Джорджем Майклом выпущены в трех версиях. Они имеют разный номинал и продаются по разной цене:

обычная монета номиналом 5 фунтов стерлингов продается по цене 15,5 фунтов стерлингов (754 грн);

цветная версия 5 фунтов стерлингов – 24,5 фунтов стерлингов (1200 грн);

золотая монета номиналом 200 фунтов стерлингов – за 5305 фунтов стерлингов (258 тыс. грн).

На аверсе всех версий изображен официальный портрет короля Чарльза III. Монеты доступны для покупки на сайте Королевского монетного двора с 26 февраля. Они продаются в фирменной упаковке.

Джордж Майкл, который умер в возрасте 53 лет на Рождество в 2016 году, имел давние связи с британской королевской семьей. В частности, певец дружил с покойной принцессой Дианой.

Певца приглашали на вечеринки в Кенсингтонский дворец. В одном из интервью Джордж Майкл рассказывал, как юный принц Уильям просил его исполнить одну из своих хитов перед гостями.

"Уильям спросил меня, будет ли нормально, если я спою песню, а "дядя Элтон" (Элтон Джон. – Ред.) сыграет на пианино. Мне пришлось сказать "нет". Не могу поверить, что я сказал "нет" будущему королю. Я был слишком смущен, чтобы петь перед группой незнакомых людей", – вспоминал Джордж Майкл.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Национальный банк Украины (НБУ) выпустил в оборот памятную монету "Любовь". Ее номинал составляет 5 грн, а цена – 159 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!