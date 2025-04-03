В апреле украинцев ожидают изменения в выплатах: что нужно знать работающим пенсионерам

Украинцам для учета заработной платы при перерасчете пенсии нужно иметь не менее 24 месяцев страхового стажа после ее назначения или предварительного перерасчета. Если же новый заработок ниже, из которого исчислялась пенсия раньше, то он не учитывается, а обновляется только страховой стаж.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). С 1 апреля 2025 г. в Украине происходит перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

Одним из основных вопросов, интересующих пенсионеров, является учитывается ли при перерасчете заработная плата, полученная после назначения или предварительного перерасчета пенсии. Ответ на этот вопрос зависит от ряда важных условий. Чтобы заработная плата работающего пенсионера была учтена при перерасчете пенсии, необходимо выполнить два основных условия:

наличие не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения или предварительного перерасчета пенсии. Это означает, что пенсионер должен официально работать и платить взносы в Пенсионный фонд Украины в течение двух лет после последнего перерасчета;

после назначения или предварительного перерасчета пенсии. Это означает, что пенсионер должен официально работать и платить взносы в Пенсионный фонд Украины в течение двух лет после последнего перерасчета; целесообразность учета заработной платы. То есть средний размер заработной платы, исчисленный за все периоды страхового стажа с 1 июля 2000 года по 28 февраля 2025 года или любые 60 календарных месяцев страхового стажа до 30 июня 2000 года (при наличии справки о заработной плате), должен быть выше того, что учитывался для предварительного расчета.

Если пенсионер после последнего перерасчета приобрел 24 месяца страхового стажа, но его зарплата за этот период ниже, чем та, которая учитывалась для предварительного расчета пенсии, ее не учитывают. В таком случае учитывается только страховой стаж, а заработная плата остается без изменений.

Для многих работающих пенсионеров перерасчет пенсии может оказаться как выгодным, так и невыгодным. Основным фактором здесь уровень заработной платы, которую получал пенсионер. Если она была ниже, чем учитываемая при назначении пенсии, то ее учет может привести к уменьшению размера выплат. Именно поэтому Пенсионный фонд производит выбор наиболее выгодного варианта для пенсионера.

При перерасчете пенсии показатель средней заработной платы, учтенный при ее назначении или предварительном перерасчете, остается неизменным. Это значит, что даже если зарплата пенсионера снизилась, база расчета пенсии не пересматривается на менее выгодных условиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсии в Украине повысят для тех, кто достиг определенного возраста. Такие изменения в размере выплаты предусмотрены постановлением правительства о возрастных доплатах.

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