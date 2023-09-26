УЗ предупредила об ограничении движения поездов между Николаевом и Херсоном: что известно

Движение поездов между Николаевом и Херсоном приостановлено. Причина – вражеский обстрел инфраструктуры страной-террористкой Россией.

Так, пассажиры поезда 218 в Херсон будут доставлены шаттловыми автобусами, организованными в сотрудничестве с Николаевской военной администрацией. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрзалізниця" (УЗ) 26 сентября.

Такой же трансфер ожидает пассажиров на участке Херсон – Николаев. Работы по возобновлению движения продолжаются, в компании советуют следить за официальными каналами УЗ.

Ранее стало известно, что все групповые заказы на ж/д билеты в Украине теперь оформляются полностью в электронном формате. Речь идет о централизованных заказах билетов сразу для 10 и более человек.

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В УЗ пояснили, что сначала на портале проводится сбор заявок, которые автоматически выставляются в очередь. Организатор поездки сможет отследить статус заявки. После подтверждения заявки следует предоставить квитанцию об оплате в период 24 часов, в противном случае бронь аннулируется.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что УЗ удлиняет курсировку популярного поезда №119/120 Киев – Хелм (Польша). Запустили поезд 3 сентября и до сих пор он курсировал в экспериментальном режиме. Стоимость билетов зависит от города отправления и класса. К примеру билет в купе на поезд из Киева стоит 1 242 грн.

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