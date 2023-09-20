"Укрзалізниця" изменила правила: продажу части билетов полностью перевели в онлайн

Все групповые заказы на железнодорожные билеты в Украине теперь оформляются полностью в электронном формате. Речь идет о централизованных заказах билетов сразу для 10 и более человек.

Об этом сообщила "Укрзалізниця" (УЗ). Заказы на групповые перевозки принимаются на официальном портале по ссылке .

В УЗ объяснили, что сначала на портале проводится сбор заявок, которые автоматически выставляются в очередь. В результате организатор поездки сможет отследить статус заявки.

После подтверждения заявки нужно предоставить квитанцию об оплате в течение 24 часов. Иначе бронь аннулируется

Кассу "Укрзалізниці" теперь нужно посетить только один раз, на этапе получения билетов. Бронирование и оплата производятся удаленно.

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При этом вводится переходной период – он продлится две недели. В течение этого времени в оффлайн-кассах все еще будут принимать заявки на групповые перевозки.

Следует также учитывать, что групповые заказы на международные направления пока можно оформить только на рейсы из Кишинева и Хелма. При этот приоритет предоставляется социально уязвимым пассажирам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине продлили курсирование популярного поезда в Польшу. Стоимость билетов зависит от города отправления, а также типа вагона.

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