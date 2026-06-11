"Укрпочта" потеряла посылку: какую моральную компенсацию через суд получила клиентка

Шевченковский районный суд города Днепра частично удовлетворил иск клиентки "Укрпочты", которая более трех лет пыталась вернуть средства за пропавшее международное почтовое отправление. Почтовый оператор должен компенсировать стоимость посылки в размере 7,1 тыс. грн, а также 10 тыс. грн в качестве компенсации морального вреда.

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Соответствующее решение по делу № 199/6582/23 1 июня 2026-го принял Шевченковский райсуд Днепра. Так, как говорится в материалах дела, женщина требовала возмещения материального ущерба и морального вреда из-за потери ее международной посылки. Клиентка требовала 33,8 тыс. грн – коммпенсации стоимости посылки и 40 тыс. грн в качестве компенсации морального вреда.

Так, еще в июне 2022 года истица обратилась в почтовое отделение №6 в г. Днепр, чтобы отправить вещи своей дочери в Великобританию. Общая стоимость содержимого посылки составляла 33,8 тыс. грн, а при отправке вещи были оценены в минимальную сумму – 400 Евро.

До адресата в Британии пакет так и не дошел. В конце июля 2022 года женщине сообщили, что посылка вернулась в Днепр, однако при попытке забрать ее выяснилось, что отправление окончательно исчезло.

Представители АО "Укрпочта" в отзыве на иск отметили, что провели внутреннюю проверку. Они подтвердили, что посылка действительно вернулась из-за границы, но до отправителя так и не дошла. Компания заявила, что на заседании их профильного Комитета уже была согласована выплата возмещения в размере 7 135,39 грн. В то же время требования истицыпо выплате морального вреда предприятие считало необоснованными и просило отказать в иске.

Исследовав материалы дела, Шевченковский районный суд г. Днепра принял решение удовлетворить исковые требования и взыскать с АО "Укрпочта" в пользу истицы:

7 135 гривен – стоимость утраченной посылки и услуг по ее пересылке;

10 000 гривен – компенсация за причиненный моральный вред;

1 073 гривны – расходы на уплаченный судебный сбор.

Как ранее писал OBOZ.UA, Индустриальный районный суд Харькова обязал пенсионерку, которая после начала войны уехала в Польшу, заплатить кредит и проценты по нему. Женщина заявила, что попала в сложные обстоятельства, поэтому перестала платить в феврале 2022-го.

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